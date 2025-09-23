Sinadips anuncian manifestación ante negativa de inscripción a funcionarios a la Sinarh

El Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (Sinadips) anuncia una nueva manifestación luego de la reunión con representantes del Ministerio de Economía. SINADIPS exigió la inclusión de 7.000 funcionarios contratados al Sistema de Administración de Recursos Humanos (Sinarh), con el cual podrían ser llamados al concurso de desprecarización laboral.

La respuesta del Ministerio fue negativa para este sector, por lo cual anunciarán fecha para otra movilización.

“Culminamos recién la reunión con los representantes del viceministerio de economía y finanzas. No estamos de acuerdo con la respuesta que nos dio, pues solamente van a habilitar a esos 2.700 compañeros contratados, quedando afuera los 7.000, que no van a poder concursar en este concurso de desprecarización laboral para este año”, indicó Marina Ayala, secretaria General del Sindicato de Defensa del IPS.

A renglón seguido dejó en claro que rechazan esta posición, porque eso significa que los compañeros que están trabajando van a continuar con ese precario salario.

“Van a continuar con inestabilidad laboral y con eso nosotros no estamos de acuerdo. Convocamos nuevamente a los compañeros a seguir batallando, porque este sistema no lo vamos a derrocar desde la casa, lo vamos a derrocar desde las calles”, manifestó.

Consultada por la respuesta que recibieron, señaló: “La respuesta que nos dieron las autoridades es que el equipo de finanza, equipo económico, no autoriza que se registre a estos compañeros. Esa fue la razón, pero el motivo no sabemos”.

“Ahora vamos a reunirnos el equipo de la dirección, de la comisión directiva y para fijar una fecha para salir a las calles con los compañeros nuevamente”, concluyó.