Titular del AMCHA señala que intención de la municipalidad es reorganizar el centro

Miembros de la Asociación de Emprendedores del Microcentro de Asunción (EMASU) denunciaron la supuesta persecución de la que, aseguran, estarían siendo víctimas por parte del Gabinete del nuevo intendente, Luis Bello.

Los comerciantes, quienes se dedican a la venta de alimentos y bebidas en food trucks (carros de comida) y barras de tragos, comentaron que están en conocimiento de un plan para desalojarlos de la zona de la plaza O’Leary, donde actualmente trabajan los fines de semana.

Roger Careaga, presidente de la Asociación de la Movida del Centro Histórico de Asunción (AMCHA), señaló que este fin de semana, durante el evento por el día de la primavera, alrededor de las plazas había carros de alimentos que se tuvieron que sacar por seguridad.

“Lo que yo tengo entendido es que la Municipalidad de Asunción va a reubicar estos carros en algún lugar del centro. Particularmente no creo que alrededor de las plazas sea el mejor lugar para que estén estos carros de alimentos”, señaló.

Luego comentó: “A partir del mes pasado comenzaron a aparecer y hay, al menos, veinte carros alrededor de la plaza. Es un lugar estratégico porque hay mucha gente, especialmente los sábados. La idea es que sean reubicados en un buen lugar para que sigan trabajando”.

“Lo que yo tengo entendido es que la idea de la municipalidad es la de reordenar el lugar”, finalizó.