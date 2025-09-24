Los bloqueos en el tránsito a causa de la protesta indígena

La Patrulla Caminera opera, en la mañana de este miércoles, en los varios puntos de manifestación y cierre de ruta en diferentes zonas del territorio nacional. La comunidad indígena exige entre otras cuestiones la reapertura de una oficina del Indi en Asunción.

Un grupo de unos 150 manifestantes, de diferentes parcialidades cierra la ruta a la altura del km 49 de la ruta Py 09, en la zona de Remansito.

Unas 120 personas -hombres, mujeres y niños- se manifiestan de forma pacífica en el km 49 de la ruta PY09, zona de Falcón - Fortín Sgto. Rodríguez, distrito de Benjamín Aceval.

En Caaguazú, la comunidad de la parcialidad Mbya Guaraní, se encuentra en el Km 132 de la Ruta Py 02, Asunción - Ciudad del Este. Son aproximadamente 120 personas que se manifiestan, sin cerrar la ruta.

Igualmente, hay un cierre total de la rotonda en el km 301 de la Ruta Py 02, Minga Guazú.

Por otro lado, de manera intermitente cierran la ruta PY02, Campo 8, en ambos sentidos de circulación vehicular, en el km. 229+800. En el lugar se encuentran unos 200 indígenas.

Indígenas de la parcialidad Ava Guaraní, de la Colonia Campo Morumbi, cierran de manera total la PY08, en el Km. 362, zona de Guajayvi-barrio San Pedro. Entre los reclamos también se encuentran el derecho a la tierra propia, educación, agua y energía eléctrica.

Desde la Patrulla Caminera, comentan que en esa zona no existe camino alternativo.

En la Colonia Santa Isabel, Yrybucuá, se encuentran aglomerados unos 10 miembros de la parcialidad Ava Guaraní, en el Km. 200 Ruta PY 03 Asunción- Salto del Guairá.

El reporte señala que se encuentran apostados en la franja de dominio en sentido Interior -Capital, con intenciones de cerrar la ruta.

Manifestación de cañicultores

Los cañicultores se suman a las manifestaciones. Se trata de la Asociación de Cañicultores de la Ciudad de Mauricio José Troche, en el Km 155 de la Ruta Py 02 Asunción - Ciudad del Este, en el desvío a la ciudad de Mauricio José Troche, donde se encuentran unas 150 personas, además de 150 vehículos de gran porte cargados de materia prima (caña de azúcar).

Ellos solicitan la inmediata culminación del Tren de Molienda.