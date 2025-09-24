Adolescente de 16 años hallada muerta en baldío de Limpio

Un trágico hallazgo se registró en la tarde de ayer martes al barrio Isla Aranda, de la ciudad de Limpio. Alrededor de las 18:30, agentes de la Comisaría 9ª Central intervinieron en un predio baldío tras recibir la denuncia de una vecina sobre la presencia de una persona tendida en el lugar.

Cuerpo presentaba rastros de violencia

Al llegar al sitio, los uniformados confirmaron que se trataba del cuerpo sin vida de una adolescente de 16 años, residente de la zona. La comisario María Insfrán señaló que la menor fue encontrada sin ropa y con rastros de violencia. “Por el momento no sabemos qué ocurrió, pero ya están trabajando los equipos de Investigación y Homicidios”, explicó.

De acuerdo con los primeros datos, la joven vivía con su hermano de 12 años, mientras que su madre se encuentra recluida en la penitenciaría de El Buen Pastor y su padre ya falleció. Los familiares paternos residen en Argentina, aunque un pariente cercano se presentó en el lugar.

Cuerpo fue trasladado a la morgue judicial

El procedimiento contó con la presencia del fiscal de turno de Limpio, Víctor Villaverde; personal de Criminalística; investigadores policiales y la médica forense Silvia Giménez, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente autopsia.

Vecinos de la zona indicaron que la adolescente fue vista por última vez el domingo. No se descarta la posibilidad de un abuso sexual, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por los estudios forenses.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.