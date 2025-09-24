Adolescente de 16 años muerta en Limpio vivía en vulnerabilidad, según Policía

Una adolescente de 16 años fue hallada sin vida en un terreno baldío de la ciudad de Limpio, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Según informó el jefe de la Comisaría 28ª de Limpio, comisario José Acosta, el hecho fue comunicado ayer, cerca de las 18:30, tras el aviso de vecinos.

El comisario reveló que la adolescente se encontraba en situación de vulnerabilidad desde hacía meses, pues residía con su hermano de 12 años, sin supervisión de ningún adulto, en la vivienda familiar, ubicada en el barrio Isla Aranda de dicha ciudad.

Contó que la madre de la víctima fue detenida en noviembre pasado por un robo agravado y actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría “El Buen Pastor”, mientras que el padre de la víctima había fallecido hace tres años.

“En noviembre del año pasado, su mamá fue detenida cuando cometió un hecho de robo agravado y actualmente ella está en El Buen Pastor. Desde esa fecha, ella se quedó en guarda con la madrina, posteriormente tuvieron incidentes y ella regresó a la casa materna en compañía de su hermano de 12 años”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Adolescente de 16 años hallada muerta en baldío de Limpio

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Adolescente ya no dependía de un adulto

El jefe policial mencionó que la adolescente ya no vivía bajo la guarda de ningún adulto. “Ya tenía una vida independiente, inclusive, ella estaba en pareja con un joven de 18 años. Según este, hace dos meses aproximadamente terminaron la relación y ella estaba teniendo una mala conducta. Cayó en el consumo y ya no dependía más de otra persona”, indicó.

Acotó que vecinos afirmaron que desde inicios de este año la joven ya no asistía a la escuela.

“Ella ya prácticamente tomaba la decisión de su conducta, no tan acorde a lo que debe hacer una niña de su edad”, resaltó.

Crítica a las instituciones

En ese sentido, resaltó que las instituciones encargadas de brindar protección a niños y adolescentes deben actuar de forma preventiva a fin de evitar este tipo de hechos.

“Si se llegaba a prever esto con las instituciones encargadas, yo creo que no se iba a llegar a esto”, subrayó.

Lea más: Intervención fiscal tras hallazgo de un cuerpo sin vida en Emboscada

Signos de abuso y violencia

Sobre las circunstancias de la muerte, Acosta señaló que la adolescente fue vista por última vez el domingo a la mañana en compañía de otra joven, en su vivienda. También indicó que ese día, horas más tarde, testigos la ubicaron en el centro de Limpio.

El comisario indicó que la menor fue hallada semidesnuda y que la médica forense detectó signos de violencia.

“Según manifestación de la médica forense, aparentemente fue abusada y golpeada en varias partes del cuerpo, específicamente en el rostro, en la parte de la cabeza. Pero ahora mismo ya está siendo sometida a la autopsia correspondiente en la morgue judicial para determinar la causa real de la muerte”, explicó.

Consultado si hubo tortura, respondió que no se descarta ello. “No sabemos si ella ya estaba siendo utilizada como mula o por la conducta anormal en cuanto a su comportamiento”, mencionó.