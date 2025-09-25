Jefa del Registro Electoral de Caaguazú detenida en Brasil con 202 kilos de marihuana

Caballero Pereira se encontraba en compañía de Omar Gregorio Congregado (42), quien también quedó arrestado en el procedimiento realizado por la Policía Civil brasileña. Ambos fueron sorprendidos trasladando la droga en un vehículo en la zona mencionada.

Según la página oficial de la Policía Civil de Rio Grande do Sul, “La Policía Civil incautó una gran cantidad de narcóticos en el interior del estado. Tras una investigación de la Unidad de Represión del Crimen Organizado de Santa María (DRACO), los agentes identificaron una ruta de narcotráfico hacia Santa María. Se descubrió que un vehículo con matrícula argentina transportaba la droga”.

De acuerdo con la investigación, la droga estaba siendo transportada en un vehículo Peugeot con chapa argentina, guiado por un ciudadano argentino de 35 años. Por su parte, la jefa del Registro Electoral y su acompañante, Congregado, viajaban en un automóvil Toyota Fielder con matrícula paraguaya, actuando como exploradores.

Las autoridades brasileñas informaron que el caso será derivado a la Justicia Federal de Brasil. En Paraguay, la detención generó un fuerte impacto político, considerando el cargo que ocupaba la mujer dentro de la estructura de la Justicia Electoral.

Militante colorada

Caballero Pereira sería una reconocida activista de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En sus redes sociales se la observa en fotografías junto al diputado nacional de Caaguazú, Miguel Ángel del Puerto (ANR – HC), además de compartir constantemente publicaciones relacionadas a la gestión política del legislador.

De la misma forma, en sus redes sociales se observa fotografías con el senador de la nación, Silvio “Beto” Ovelar (ANR HC).

El Registro Electoral de Caaguazú cuenta con dos jefaturas, una por el cupo de la ANR y otra del PLRA. Caballero Pereira sería la responsable del área encargada del registro de nuevos afiliados colorados en la zona.