Paseo Costero: San Antonio ya forma parte de la ruta turística de Central

Se viene un fin de semana largo por el feriado del lunes 29 de septiembre, fecha en que se recuerda la victoriosa Batalla de Boquerón, y la ciudad de San Antonio, departamento Central, es uno de los destinos para el turismo interno.

Anoche, la Municipalidad de San Antonio, administrada por el intendente Santiago Aguilera (PLRA), y la Gobernación de Central, a cargo de Ricardo Estigarribia (PLRA), inauguraron el flamante Paseo Costero en la ribera del río Paraguay.

El sitio cuenta con 1.100 metros lineales de camineros, un anfiteatro al aire libre, una pista multiuso, equipos de gimnasia al aire libre, un parque infantil, una zona gastronómica y tres sanitarios —para damas, caballeros y personas con capacidades diferentes—. La zona está completamente iluminada.

Lea más: San Antonio habilitará su Paseo Costero y apunta a ser un destino turístico en Central

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Municipalidad y la Gobernación destinaron en total G. 5.000 millones a la obra. La comuna utilizó exclusivamente recursos genuinos, según explicó Aguilera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es una obra largamente acariciada por los sanantoninos; le volvimos a dar vida al río, un recurso natural invaluable. Ojalá logremos concienciar a la gente de su importancia y dejar de contaminar, porque este será el lugar donde vamos a disfrutar de la naturaleza”, expresó el intendente Santiago Aguilera.

Ruta turística de la región

Dijo que desde ahora la localidad de San Antonio forma parte de la ruta turística del departamento Central y de todo el país, e instó a la gente a cuidar este espacio y aprovechar las bondades que nos ofrece la naturaleza.

Por su parte, el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia (PLRA), indicó que su administración apoyará todas las obras que beneficien a la ciudadanía y que este paseo costero será sede de grandes eventos y encuentros para la sana diversión.

“La naturaleza nos brinda todo y muchas veces no aprovechamos; es más, destruimos, pero acá, en la ciudad de San Antonio, un espacio que estaba abandonado y sucio, lo hemos transformado en un lugar de encuentro y diversión”, expresó Estigarribia.

San Antonio se encuentra al sur del departamento Central y se puede llegar por Villa Elisa, Ñemby y Ypané. Su templo, erigido en honor al patrón San Antonio de Padua, también es muy apreciado.