San Antonio habilitará su Paseo Costero y apunta a ser un destino turístico en Central

La localidad de San Antonio, ubicada al sur del departamento Central, inaugura este miércoles, a las 20:00, su Paseo Costero, en el barrio Pueblo, en la calle Juan Pablo II. El evento contará con la presencia del grupo musical Los Ojeda, Marcelo Rojas y la banda de músicos de la Policía.

Cuenta con circuito de 1.100 metros de camineros, un anfiteatro, pista multiuso, equipos de gimnasia, parque infantil, zona gastronómica, tres sanitarios y una amplia iluminación.

Con este nuevo espacio, al costado del río Paraguay, la ciudad busca posicionarse entre las zonas turísticas de la región y todo el país. Los visitantes podrán disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

Con este paseo costero, San Antonio desea recuperar su mote de playa y pesca. Desde hace más de tres décadas la ciudad le daba la espalda al río y hoy, con este nuevo espacio, se busca atraer a los turistas de nuevo.

“Queremos darle mayor vida al río, porque este sitio estaba abandonado e incluso peligroso, pero con el paseo costero vamos a convertirnos en una zona turística de la región”, expresó el intendente Santiago Aguilera (PLRA).

La obra estuvo a cargo de la Municipalidad y la Gobernación. Se invirtió más de G. 5 mil millones, de los recursos genuinos.