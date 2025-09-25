Pobladores de zonas rurales de San Pedro anuncian gran movilización por abandono vial

Las comunidades afectadas —entre ellas Yaguareté Forest, Aguerito, Tava Guaraní, Curupayty, 9 y 10 de Agosto— aseguran estar cansadas de peticionar sin éxito ante las autoridades locales y nacionales. La movilización iniciará el 1 de octubre con un mitin en el centro urbano de Santa Rosa del Aguaray, donde unos 60 representantes de las distintas comunidades rurales explicarán públicamente los motivos de la protesta.

Para el 02 de octubre anuncian que saldrán a la ruta masivamente. “Estamos abandonados, las rutas están destruidas, los caminos internos intransitables y los puentes, en riesgo de colapso, por eso el 2 de octubre saldremos masivamente a la ruta si no tenemos respuestas claras”, advirtió Marcial Gómez, dirigente social.

<b>MOPC lanza convocatoria mientras crece la indignación</b>

En medio del creciente descontento ciudadano, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció finalmente una convocatoria para la reparación de la Ruta PY08, declarada en emergencia desde hace más de cuatro meses. Sin embargo, los pobladores critican que mientras los baches peligrosos siguen intactos, se colocan lomadas que poco contribuyen a la seguridad vial.

El llamado publicado en el portal oficial de contrataciones públicas —MOPC N° 07/2025, ID 469587— contempla la contratación de empresas para obras de mantenimiento por precios unitarios en el tramo Calle 6000 (San Estanislao) – Azotey (Concepción), en un trayecto de 151 kilómetros.

<b>Detalles técnicos y plazos</b>

Las ofertas deberán presentarse el 7 de octubre de 2025 a las 13:00 horas en la sede central del MOPC, y la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 13:15 horas.El alcance de los trabajos incluye:

Limpieza de franja de dominio

Excavación y bacheo superficial y profundo

Colocación de nuevas capas asfálticas

Fresado y sellado de fisuras

Señalización y defensas metálicas

La obra será fiscalizada por técnicos del MOPC y tendrá un plazo de ejecución de 24 meses, garantizando transitabilidad durante los trabajos.

<b>Ruta vital para la economía regional</b>

La Ruta PY08 es clave para el transporte de productos agrícolas y ganaderos, siendo la principal conexión entre comunidades rurales de San Pedro y los mercados de consumo. Por eso, los ciudadanos insisten en que la inversión debe ser prioritaria, ya que el deterioro vial impacta directamente en la producción, la educación, la salud y la seguridad vial de miles de personas.