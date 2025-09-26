Desmantelan centro de distribución de drogas en la frontera Paraguay-Argentina

En el marco del “Plan Sumar”, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con apoyo de Fuerzas Especiales y bajo dirección de la fiscal antidrogas Norma Paredes, allanaron una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de la ciudad de Nanawa, identificada como un punto estratégico de redistribución de drogas hacia redes de microtráfico en Paraguay y Argentina.

Durante la intervención se incautaron de 206,4 gramos pasta base de cocaína o “crack” y 39 gramos de clorhidrato de cocaína. Según estimaciones, se evitó la distribución de aproximadamente 1.250 dosis droga en barrios paraguayos y argentinos.

Además, fueron incautados dinero en efectivo (G. 174.000 y 41.950 pesos argentinos), una balanza de precisión y un cuchillo con restos de sustancias, evidencias que refuerzan el carácter operativo del lugar como centro de acopio y preparación.

El procedimiento derivó en la detención de Blanca Eliana Torres Alvarenga, quien se encontraba en el inmueble al momento del allanamiento.

Este operativo constituye un golpe significativo a las redes de microtráfico que operan en la frontera, dado que la ciudad de Nanawa es un punto estratégico de alimentación para múltiples focos de distribución tanto en territorio nacional como en el lado argentino.