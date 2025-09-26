Fiscalía solicita reforzar seguridad de periodista pedrojuanino amenazado

La representante del Ministerio Público también remitió a las compañías de telefonía celular un pedido de informe sobre los datos de las líneas telefónicas del sospechoso, dentro del marco de la investigación sobre las amenazas recibidas por el periodista pedrojuanino Aníbal Gómez Caballero.

Además, se solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero la extracción de datos de los aparatos celulares incautados durante los procedimientos llevados a cabo días atrás en la zona.

En esta carpeta fiscal está imputado un joven, para quien el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva.

La fiscala citará en los próximos días a declarar a varias personas que podrían tener información relevante sobre los hechos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los primeros indicios señalan que las amenazas contra Gómez Caballero habrían sido enviadas desde el teléfono del imputado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senado aprueba declaración en defensa de periodistas y contra la violencia

El periodista radial Aníbal Gómez Caballero denunció, a mediados de agosto, haber recibido amenazas a través de mensajes de texto enviados a su celular.

Señaló que la única persona con quien tiene problemas es el diputado Santiago Benítez (ANR), quien rechazó el señalamiento y habló de un montaje e instó al comunicador a denunciarlo de forma directa si cree que la amenaza proviene de su persona.

La denuncia por coacción y amenaza fue presentada ante la Comisaría local. En el escrito expone los mensajes que recibió y dijo que el hecho ocurrió el viernes último en horas de la noche.

El periodista conduce un programa periodístico transmitido por una radioemisora de la ciudad de Pedro Juan Caballero.