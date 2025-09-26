Reinician trámites para realizar el proyecto de la anhelada circunvalación de la ruta en Santaní

El importante proyecto tiene como principal objetivo unir la ruta PY08 con la PY03, cuyos itinerarios cruzan por la ciudad de San Estanislao. Si se concreta el plan de mejoramiento, se evitará la entrada de camiones de gran porte al centro urbano y, además, se descongestionarán las calles por las que circulan los vehículos de carga.

Según el secretario general de la Municipalidad de San Estanislao, Ramón Niz, con la concreción de esta obra también se beneficiarán numerosas familias asentadas en las comunidades aledañas al casco urbano, entre ellas Cruce Tacuara, Barrio San Miguel, Calle 20, Cerro Monte Alto, 15 de Mayo, Soto Cue y Guaicá.

Pedido de varios

Niz recordó que este proyecto es un pedido de larga data de los habitantes del microcentro de la ciudad, ya que cada año aumenta la cantidad de rodados que circulan por las rutas PY03 y PY08.

Lea más: Mejoran caminos vecinales en las comunidades rurales de San Estanislao

Explicó que, de acuerdo con el plano que se maneja, la circunvalación tendrá un trayecto aproximado de 8 kilómetros, que cruzará por varias propiedades privadas ubicadas en la zona rural. Al respecto, manifestó que en estos momentos se está dialogando con los dueños de los inmuebles por donde se tiene proyectado el trazado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trabajo con el Ministerio de Obras

Lo más importante de este emprendimiento es que las autoridades del MOPC están acompañando todos los trámites que se están llevando adelante a través de la institución municipal y de la ciudadanía en general, refirió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Accidentes con derivación fatal

Elizabet Méndez, pobladora del barrio San Miguel de Santaní, indicó que todos los habitantes de su comunidad están contentos por el anuncio del reinicio de las gestiones para la realización de la obra. Resaltó que, con la concreción del trazado para el desvío de los camiones de carga, se solucionarán los constantes accidentes de tránsito, muchos de ellos con derivación fatal.

Lea más: Continúa trabajo de mejoramiento y apertura de caminos vecinales en la zona de santaní