Vecinos denuncian basural en Santa Rosa por falta de recolección

Vecinos del barrio Santa Rosa de la ciudad de Asunción, ubicados cerca del puente Héroes del Chaco y la avenida Costanera Norte, denuncian que la zona de ha convertido en un vertedero a cielo abierto y que la Municipalidad de Asunción ha dejado de recolectar los desechos que son traídos allí desde otras áreas de la capital.
Según comentó a ABC Color una vecina, “adictos” cobran dinero para traer basura de otras zonas de la ciudad y acaban tirándola en el barrio Santa Rosa, lo que acabó formando un “basural”.
Los vecinos informaban frecuentemente a la dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, que recogía los desechos, aunque la vecina indicó que normalmente el sitio se volvía a llenar de basura en pocos días.
Municipalidad dejó de recoger la basura
Sin embargo, afirmó que desde que asumió la Intendencia de Asunción el actual jefe comunal Luis Bello (ANR, Partido Colorado), quien reemplazó a Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), la Municipalidad ha dejado de recoger esa basura.
“Ni siquiera leen nuestros mensajes”, lamentó la mujer.
Los vecinos del barrio Santa Rosa denunciaron también otros problemas como el cierre de una calle que permitía a los vecinos salir a la Costanera y la situación de inseguridad en la zona, que los obligó a instalar cámaras de seguridad en la vía pública.