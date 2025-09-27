Vecinos denuncian basural en Santa Rosa por falta de recolección

Un basural se formó en la vía en el barrio Santa Rosa de Asunción, cerca de la Costanera Norte y el puente Héroes del Chaco, y la Municipalidad ha dejado de recoger los residuos acumulados desde que Luis Bello asumió la Intendencia, según manifestaron vecinos de la zona.