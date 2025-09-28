Atentan contra fiscala uruguaya que investigó a Marset

Dos personas armadas ingresaron en la madrugada de este domingo a la vivienda de la fiscal de Corte de Uruguay Mónica Ferrero, dispararon en varias ocasiones y causaron destrozos en el interior, según informó Montevideo Portal.

La funcionaria se encontraba dentro de la casa, pero resultó ilesa.

De acuerdo con el medio uruguayo, los atacantes efectuaron al menos dos disparos y rompieron objetos en la vivienda.

¿Un pozo para explosivos?

Además, realizaron un pozo en el patio, lo que llevó a la Policía a investigar la posible colocación de un artefacto explosivo. Especialistas trabajaron en el lugar para descartar esa hipótesis.

Tras la acción, los delincuentes huyeron en una camioneta y hasta el momento permanecen prófugos. La investigación fue caratulada como atentado.

Antecedentes de amenazas

Ferrero ha recibido amenazas desde antes de asumir como fiscal de Corte subrogante, principalmente de parte de grupos vinculados al narcotráfico. Entre ellos se menciona al presunto narco uruguayo Sebastián Marset, requerido por la justicia de Paraguay por el caso “A Ultranza Py”.

A comienzos de setiembre, durante una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en Uruguay, la fiscal mencionó que continuaba recibiendo amenazas. En esa ocasión, señaló que durante su labor en casos de drogas había sido víctima de intentos de agresión y hostigamiento.

Solidaridad política

El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou se pronunció sobre el atento a través de su cuenta de X: “Me comuniqué con el presidente Yamandú Orsi a raíz del atentado contra Mónica Ferrero. En este tema no puede haber diferencias, ni dos opiniones. Del lado de la institucionalidad, del lado del orden, del lado de la protección. Mi solidaridad con Mónica Ferrero y su familia”.

Por su parte, el actual mandatario, Yamandú Orsi, aún no emitió ningún pronunciamiento oficial sobre el caso.