Nuevo revés para pareja de Sebastián Marset en proceso por caso A Ultranza

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía rechazó los incidentes de nulidad absoluta de actuaciones por violación de garantías constitucionales, extinción de la acción penal, perentoriedad de la etapa preparatoria, violación de plazos y el debido proceso, planteado por el Abg. Osvaldo Daniel Arrúa, defensor de Gianina García Troche, pareja del sindicado como cabecilla del esquema A Ultranza el uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

En el escrito presentado la defensa señala supuestas irregularidades cometidas en el marco del proceso que afronta García Troche, en consecuencia, solicitó la nulidad de las actuaciones, la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de la mujer del proceso por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La resolución se dio a través del Auto Interlocutorio N° 202 de fecha 12 de setiembre de 2025, y fue luego que el pasado lunes 8 de setiembre la misma magistrada haya decidido no hacer lugar al incidente de nulidad de la declaración indagatoria de Gianina García y, en consecuencia, el sobreseimiento definitivo de la procesada.

Contra esta última resolución de la jueza Rosarito Montanía la defensa de la pareja de Marset interpuso en recurso de reposición con apelación subsidiaria, de tal manera a seguir dilatando el presente proceso penal; en atención a que los incidentes rechazados mediante el A.I N° 202 eran los últimos que quedaban pendientes.

Derechos de Gianina García “no fueron violados”

En su resolución la jueza Rosarito Montanía señala que para la procedencia de la declaración de nulidad, se requiere la existencia de un perjuicio concreto para algunas de las partes, pues su declaración no procede en el solo interés formal del cumplimiento de la ley, ya que resulta inaceptable la declaración de una nulidad, por la nulidad misma.

Al respecto, la magistrado puntualiza que en el presente caso la defensa de Gianina García Troche no ha expresado cual es el agravio irreparable causado, ni que norma o principio se ha violado o inobservado, requisitos indispensables para declarase la nulidad de las actuaciones.

Montanía agrega que la pareja de Marset tuvo oportunidad suficiente para prestar declaración indagatoria y que la prórroga otorgada al Ministerio Público, que debe presentar requerimiento conclusivo el 20 de noviembre de 2025; se debe al tiempo que Gianina García estuvo en rebeldía, por lo tanto, no estuvo sometida al proceso.

“Se concluye que las circunstancias mencionadas por el recurrente, no pueden ser invocadas como causal de nulidad absoluta, pues no se constata que se hayan conculcado derechos ni garantías relativas a la intervención, asistencia y representación de la imputada Gianina García Troche, ni muchos menos que se hayan inobservado las formas y condiciones establecidas en la Constitución Nacional, el Código Procesal Penal y el Derecho Internacional vigente”, resalta parte de la resolución de la jueza Rosarito Montanía.

Proceso contra la pareja de Marset

Según la Fiscalía de Paraguay, Gianina García constituyó una sociedad para asegurar el disfrute de las ganancias obtenidas del tráfico internacional de drogas y abrió una cuenta para lograr la circulación de dinero ilícito en el sistema financiero.

En noviembre de 2023 se confirmó que la notificación roja que pesaba sobre ella fue borrada momentáneamente por agentes de la Policía Nacional de Paraguay, lo que habría permitido que García Troche pueda trasladarse de un lugar a otro por un periodo breve de tiempo.

El pasado 25 de abril, la Audiencia Nacional de España dispuso la entrega de García a las autoridades paraguayas luego de que haya sido rechazada la solicitud de asilo planteada por su defensa en el país europeo.

En el marco del proceso en Paraguay, la expectativa de pena para los hechos atribuidos a García Troche es de entre 5 y 25 años de prisión.