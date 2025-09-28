Nacionales

Video: así reprimió la Policía a la marcha Generación Z Paraguay

Nuevos videos grabados por ciudadanos muestran a la Policía reprimiendo con violencia a los manifestantes de la marcha organizada por Generación Z Paraguay. Las imágenes evidencian detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y el avance de la montada contra grupos reducidos de jóvenes en el microcentro.

Por ABC Color
28 de septiembre de 2025 - 23:06

Nuevas imágenes difundidas en redes sociales exponen el violento accionar de la Policía Nacional durante la marcha ciudadana organizada por el grupo autodenominado Generación Z Paraguay.

En los videos grabados por participantes de la movilización se observa como agentes del orden detienen a ciudadanos de manera arbitraria, empleando fuerza desmedida. En uno de los materiales, filmado desde un edificio del microcentro, se aprecia además a la Policía Montada avanzando contra un reducido grupo de manifestantes que permanecía en la vía pública sin mostrar resistencia.

Los registros generaron indignación en redes sociales, donde ciudadanos denunciaron que la represión se dio sin provocación alguna por parte de los manifestantes.

Lea más: Video: nuevos incidentes en marcha de Generación Z Paraguay

Durante la noche del domingo, un total 30 manifestantes fueron detenidos en el marco de la protesta, lo que intensificó el reclamo por parte de los movilizados, quienes responsabilizan a la Policía por los hechos de violencia.

