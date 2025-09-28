Video: nuevos incidentes en marcha de Generación Z Paraguay

Nuevos enfrentamientos se registraron durante la movilización ciudadana encabezada por el grupo autodenominado Generación Z Paraguay, en el microcentro capitalino. En videos difundidos por los propios manifestantes se observan corridas, forcejeos e incluso disparos efectuados por agentes del orden en medio de la protesta.

Participantes de la marcha denunciaron que varios jóvenes fueron “cazados” por efectivos del Grupo Lince, quienes realizaron recorridos en convoy por distintas calles del microcentro. Según los testimonios, los uniformados actuaron con violencia y realizaron aprehensiones sin mediar provocación.

Los manifestantes califican los procedimientos como arrestos arbitrarios y responsabilizan a la Policía Nacional, por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza.

En estos momentos, un grupo importante de ciudadanos se encuentra concentrado frente al Panteón de los Héroes, donde continúan las protestas en rechazo a la represión y en reclamo de la liberación de los detenidos.

