Video: nuevos incidentes en marcha de Generación Z Paraguay

La marcha de Generación Z Paraguay por el microcentro derivó en nuevos incidentes, con corridas, disparos de la Policía y denuncias de arrestos arbitrarios; un grupo de manifestantes permanece concentrado frente al Panteón de los Héroes.

Por ABC Color
28 de septiembre de 2025 - 22:11

Nuevos enfrentamientos se registraron durante la movilización ciudadana encabezada por el grupo autodenominado Generación Z Paraguay, en el microcentro capitalino. En videos difundidos por los propios manifestantes se observan corridas, forcejeos e incluso disparos efectuados por agentes del orden en medio de la protesta.

Participantes de la marcha denunciaron que varios jóvenes fueron “cazados” por efectivos del Grupo Lince, quienes realizaron recorridos en convoy por distintas calles del microcentro. Según los testimonios, los uniformados actuaron con violencia y realizaron aprehensiones sin mediar provocación.

Los manifestantes califican los procedimientos como arrestos arbitrarios y responsabilizan a la Policía Nacional, por lo que consideran un uso excesivo de la fuerza.

Lea más: Marcha “Gen Z”: exigen frente a la Comandancia la liberación de detenidos

En estos momentos, un grupo importante de ciudadanos se encuentra concentrado frente al Panteón de los Héroes, donde continúan las protestas en rechazo a la represión y en reclamo de la liberación de los detenidos.

