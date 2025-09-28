Marcha “Gen Z”: exigen frente a la Comandancia la liberación de detenidos

La movilización ciudadana encabezada por el grupo autodenominado "Generación Z Paraguay-" se concentró este domingo frente a la Comandancia de la Policía Nacional, donde permanecen varios de los manifestantes detenidos durante los incidentes registrados al inicio de la protesta.

La marcha inició en el microcentro capitalino, recorriendo la tradicional calle Palma, donde los jóvenes convocaron a la ciudadanía a sumarse a la protesta contra la corrupción. Con cánticos y pancartas, pidieron a los transeúntes y comerciantes que acompañen el reclamo por mayor transparencia y justicia.

Ya en las inmediaciones de la Comandancia, el principal pedido pasó a ser la liberación inmediata de los aprehendidos. Según los últimos reportes, al menos siete personas se encuentran retenidas.

Lea más: Al menos siete aprehendidos en la marcha de la “Generación Z Paraguay”

No se tiene comunicación con los detenidos

El abogado Juan Khon, quien acompaña a los manifestantes, señaló que representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) se encuentran dialogando con las autoridades policiales. Sin embargo, hasta el momento no se ha autorizado la verificación del estado en que se encuentran los detenidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La protesta continúa frente al edificio policial y los manifestantes reiteran su llamado a la ciudadanía a sumarse a la movilización, que tiene como eje central el repudio a la corrupción y la exigencia de liberación de los arrestados.

Lea más: Video: reportan incidentes y demorados en la marcha de la “Generación Z Paraguay”