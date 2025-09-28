Video: reportan incidentes y demorados en la marcha de la “Generación Z Paraguay”

La marcha de la “Generación Z Paraguay” contra la corrupción en el microcentro de Asunción, se ve marcada por incidentes, tensión y denuncias de represión policial.

En videos difundidos se observa a al menos cinco agentes mujeres reduciendo a una manifestante que gritaba “¡basta!”, antes de ser trasladada por la fuerza.

En la intersección de las calles 15 de Agosto y Presidente Franco, también se quedó grabado en video un tenso conflicto con la Policía Nacional. Los manifestantes reclamaron que no podían acceder a la zona del Congreso, donde estaba previsto el punto central de concentración.

Entre los gritos se escuchaba: “Queremos pasar, queremos pasar”. La Policía, por su parte, instaló barreras con personal antimotines y unidades especializadas para impedir el ingreso.

Denuncias de represión y gas pimienta

De acuerdo a los relatos, los efectivos policiales recurrieron al uso de gas pimienta para dispersar a la multitud nerviosa. “Queremos pasar, no tenemos miedo”, gritaban los manifestantes en medio de empujones y forcejeos

Walter Medina, uno de los jóvenes participantes, señaló que “es un chiste que en una manifestación ciudadana la respuesta sea el uso de la fuerza. Quieren meter miedo, pero la ciudadanía se despertó”, expresó.

Policía reporta un aprehendido confirmado

En paralelo, la Policía Nacional informó oficialmente la aprehensión de Víctor Emanuel Núñez, de 22 años, quien fue detenido a las 15:30 en la intersección de El Paraguayo Independiente e Iturbe.

Según el parte de la Comisaría 5ª, el joven portaba en su mochila una mancuerna de hierro, un palo de madera y un cuchillo de mesa con mango de madera. El caso quedó a cargo del fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Penal N° 21.