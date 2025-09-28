Al menos siete aprehendidos en la marcha de la “Generación Z Paraguay”

La marcha convocada por la “Generación Z Paraguay” en el microcentro de Asunción, que buscaba denunciar la corrupción en una concentración pacífica, derivó en forcejeos, controles estrictos y acusaciones de represión policial.

La Policía Nacional desplegó un megaoperativo en la zona del Congreso, con barreras humanas, antimotines, caballería y personal de inteligencia.

Ya a las 15:30, la Comisaría 5ª reportó la aprehensión de Víctor Emanuel Núñez Pelozo, de 22 años, en la intersección de El Paraguayo Independiente e Iturbe. El joven llevaba en su mochila una mancuerna de hierro, un estandarte de madera y un cuchillo de mesa. El caso quedó a disposición del fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Penal N° 21.

Posteriormente, en la zona de la Avenida José Asunción Flores y Río Ypané, en la Costanera de Asunción, la Policía detuvo a tres personas que se dirigían hacia la manifestación portando mochilas negras y banderas. En el cateo se incautaron objetos catalogados como peligrosos.

Entre sus objetos se reportaron, dos cachiporras tipo tonfa (fibra y hierro), dos honditas, aproximadamente 100 balines de vidrio, dos cortahierros, dos recipientes con aparente alcohol de quemar, y retazos de tela y ropas varias.

Los detenidos fueron identificados como Iván Gabriel Amarilla Báez (24), Joida Sanger Duarte Reyes (28) y Juan Bautista Álvarez Espínola (26). Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras los objetos fueron remitidos a Criminalística para análisis.

Más demorados en la movilización

Durante el desarrollo de la protesta, según los propios manifestantes, también fueron demorados por supuestos disturbios Orlando Adrián Acuña (25), Edid Santiago Espínola (19) y Yénifer González López (24). Con ellos, ya suman al menos siete personas retenidas en el marco de la manifestación.

Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos entre manifestantes y agentes policiales, así como momentos de tensión cuando los ciudadanos gritaban “¡Queremos pasar!” frente a las barreras policiales. Testigos reportaron el uso de gas pimienta contra quienes intentaban acercarse al Congreso.

Tres mujeres policías resultaron heridas

La Policía Nacional reportó que al menos tres mujeres policías resultaron lesionadas durante un incidente sobre la calle Presidente Franco y 15 de Agosto. Las afectadas resultaron con traumatismos abdominales y fueron trasladadas en ambulancias al Hospital de Policía Rigoberto Caballero donde permanecen bajo observación médica.

