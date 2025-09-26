Policía Nacional prepara más de 3.000 oficiales para la marcha del grupo Gen Z

Este domingo, el grupo “Gen Z” insta a toda la ciudadanía interesada a manifestarse frente al Congreso Nacional desde las 16:00 como parte de una jornada denominada “28S”.

Los organizadores dejaron en claro que la protesta será pacífica y aseguran que de ninguna manera se insta a cometer algún tipo de violencia. Además, sostuvieron que no pertenecen a ningún partido político.

Ante esta movilización, el director de prevención y seguridad, Omar Ignacio Méndez, comentó que preparan más de 3.000 policías acompañar la jornada.

“Estamos completamente organizados. La intención de la Policía Nacional es la de hacer un acompañamiento a los jóvenes que se van a estar manifestando este domingo", comentó Méndez.

Seguido sostuvo que ellos tienen la obligación de brindar seguridad tanto a las personas que se están manifestando como a las personas que no se pliegan a la manifestación. “La Policía Nacional no está para reprimir”.

“Vamos a tener entre 3.000 a 4.000 personales que van a estar dando cobertura a esta manifestación. Nosotros tenemos la ley 1.063, la ley de marcha, que vamos a estar aplicando ese día”, expresó el director de prevención y seguridad.

“Todos tienen derecho a manifestarse, pero sin ningún vandalismo. Es la única recomendación que hacemos a los jóvenes para ese día”, concluyó.