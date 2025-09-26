Política

Policía Nacional prepara más de 3.000 oficiales para la marcha del grupo Gen Z

El director de prevención y seguridad, Omar Ignacio Méndez, comentó que estarán acompañando la marcha del domingo por la tarde. Señaló que no existe ninguna intención de represión, sino que se buscará brindar seguridad. Además, dejó en claro que cualquiera puede manifestarse, pero sin generar vandalismo.

Por ABC Color
26 de septiembre de 2025 - 08:59
La Policía Nacional resguardará la zona del Congreso Nacional durante la manifestación del domingo.
Este domingo, el grupo “Gen Z” insta a toda la ciudadanía interesada a manifestarse frente al Congreso Nacional desde las 16:00 como parte de una jornada denominada “28S”.

Los organizadores dejaron en claro que la protesta será pacífica y aseguran que de ninguna manera se insta a cometer algún tipo de violencia. Además, sostuvieron que no pertenecen a ningún partido político.

Ante esta movilización, el director de prevención y seguridad, Omar Ignacio Méndez, comentó que preparan más de 3.000 policías acompañar la jornada.

“Estamos completamente organizados. La intención de la Policía Nacional es la de hacer un acompañamiento a los jóvenes que se van a estar manifestando este domingo", comentó Méndez.

Seguido sostuvo que ellos tienen la obligación de brindar seguridad tanto a las personas que se están manifestando como a las personas que no se pliegan a la manifestación. “La Policía Nacional no está para reprimir”.

“Vamos a tener entre 3.000 a 4.000 personales que van a estar dando cobertura a esta manifestación. Nosotros tenemos la ley 1.063, la ley de marcha, que vamos a estar aplicando ese día”, expresó el director de prevención y seguridad.

“Todos tienen derecho a manifestarse, pero sin ningún vandalismo. Es la única recomendación que hacemos a los jóvenes para ese día”, concluyó.

