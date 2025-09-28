Marcha “Gen Z”: manifestantes llegan con gritos de “Paraguay” y reportan primer aprehendido

Con gritos de “Paraguay, Paraguay”, los manifestantes comenzaron a llegar en la plaza frente al Congreso Nacional en el marco de la marcha convocada por la “Generación Z Paraguay”.

La ciudadanía acudió con la bandera paraguaya y diversos carteles, algunos improvisados en cartón, que denuncian la corrupción. En uno de los carteles se repudia el caso de los “Sobres del Poder” y rebautiza a Mburuvicha Róga como “Mondaha Róga”.

La protesta no solo reunió a jóvenes, también a la tercera edad. Un ejemplo es un frente social de adultos mayores se hizo presente para exigir una jubilación digna. “La jubilación es un derecho humano”, señalaba uno de los carteles.

Otros denunciaban que “la plata alcanza cuando no se roba”, en respuesta a la excusa del Gobierno de la falta de presupuesto para proyectos sociales. Trabajo, educación, justicia y futuro fueron las principales demandas escritas en pancartas caseras.

Primer aprehendido: portaba arma blanca

La Policía Nacional está realizando un control exhaustivo de quiénes son los que participan en la marcha. Mediante las verificaciones, se informó la aprehensión de Víctor Emanuel Núñez Pelozo, de 22 años, quien fue detenido a las 15:30 en la intersección de El Paraguayo Independiente e Iturbe.

Según el parte de la Comisaría 5ª, el joven portaba en su mochila una mancuerna de hierro, un estandarte de madera y un cuchillo de mesa con mango de madera.

El caso fue remitido al fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Penal N° 21, interino de la Unidad Especializada en Convivencia y Seguridad. Desde la Policía señalaron que el procedimiento responde a los controles de seguridad desplegados en torno a la manifestación.

Pese al fuerte control policial y la campaña de desinformación, los jóvenes de la “Generación Z Paraguay” reiteraron que su marcha es pacífica e independiente, sin financiamiento de partidos ni de ONGs.