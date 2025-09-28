Megaoperativo policial en la marcha de “Gen Z Paraguay” contra la corrupción

La Policía Nacional ejecuta este domingo un megaoperativo en el microcentro capitalino ante la marcha convocada por la “Generación Z Paraguay”, de jóvenes autoconvocados que anunciaron una movilización pacífica.

Según la Policía Nacional, el operativo se coordinó con la Dirección General de Seguridad y Control del Congreso para “garantizar la seguridad durante las actividades previstas”.

Lea más: Policía Nacional prepara más de 3.000 oficiales para la marcha del grupo Gen Z

Sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales muestran filas de uniformados, móviles policiales, efectivos especializados y hasta la Montada. Para muchos manifestantes, el despliegue es tan desproporcionado que parece preparado “para la guerra”, según calificaron.

La paradoja es que hay policías de sobra para rodear el microcentro, pero cuando se trata de responder a hechos de inseguridad su la reacción es deficiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Policía ya advirtió investigación

La Policía ya había adelantado que investigaba posibles infiltraciones en la marcha. Equipos de Inteligencia identificaron a algunos participantes bajo el argumento de “prevención”. El mensaje oficial fue de advertencia, aunque también de invitación a una manifestación pacífica. Para los jóvenes, esta estrategia no es más que un intento de amedrentar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Policía advierte que investiga a “Gen Z” y aplicará ley del marchódromo

La movilización está prevista para las 16:00 y denuncia el escándalo de los llamados “Sobres del Poder”, supuestas coimas distribuidas desde Mburuvicha Róga. Los organizadores advierten que, si este caso queda impune, corresponde impulsar un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Además de exigir el fin de la corrupción, los jóvenes levantan banderas en favor de la educación y la salud pública, áreas que consideran abandonadas por el actual gobierno.

Los organizadores rechazan cualquier intento de manipulación, tanto del oficialismo como de la oposición. Se declaran independientes, sin financiamiento de ONGs ni vínculos partidarios.