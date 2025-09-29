Accidente fatal enluta San Pedro en pleno feriado

En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, se reporta otro caso de accidente fatal, ocurrió alrededor de las 07:20, sobre la Ruta PY11 Juana María de Lara, en el barrio Stella Marys.
<b>Vehículos involucrados:</b>
- Camioneta cabina simple, marca KIA, color blanco, conducida por Juan Diosnel Vázquez Suárez, paraguayo, de 65 años, domiciliado en la Compañía Yakare Ñe’ẽ, distrito de San Pedro del Ycuamandyyú. El conductor contaba con licencia expedida por la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú y resultó ileso.
- Motocicleta tipo motoneta, marca Taiga, color negro, al mando de Sandra Soledad Zaracho López, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.
Este trágico suceso se suma a una larga y creciente lista de accidentes fatales que se registra en rutas del departamento, lo que genera gran preocupación en la población y en autoridades locales.
<b>Causas y reclamos sociales</b>
Diversos factores suelen estar detrás de estos siniestros: imprudencia al volante, desconocimiento de normas de tránsito, caminos en mal estado, falta de señalización y luminarias, ingesta de bebidas alcohólicas y fallas mecánicas.
Ante esta situación, jóvenes de instituciones educativas y organizaciones civiles de la región impulsan campañas y solicitan con urgencia una mayor inversión en educación vial, así como el fortalecimiento de los controles en rutas y calles del departamento.
