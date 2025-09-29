“Al estilo stronista”: Filizzola acusa a la Policía de actuar como pyragues

El senador opositor Rafael Filizzola denunció este lunes, a través de su cuenta en la red social X, que la Policía Nacional habría realizado labores de espionaje al “puro estilo de la dictadura stronista”, en el marco de las manifestaciones ciudadanas autodenominadas Generación Z Paraguay.

El legislador acompañó su denuncia con supuestos documentos internos de la institución policial, que darían cuenta de diligencias realizadas por el Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen. Según lo expuesto, los agentes habrían recolectado información de redes sociales y de grupos de WhatsApp, Telegram y Discord, accediendo a fotografías, videos, números de teléfono y chats grupales.

“Al mejor estilo stronista”

“Entraron a espiar chat o redes sociales donde la gente expresa su descontento o malestar e incluso puede tener o poner expresiones duras, pero que no se llevaron a cabo nunca en la marcha. Con eso, y al azar, salieron de cacería y piensan imputar con datos que no pasan de ser producto del simple pyragueteato, al mejor estilo stronista”, escribió Filizzola, cuestionando duramente el accionar policial.