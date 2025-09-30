Cañicultores cierran la Ruta PY02 pese a la intensa lluvia: anuncian tractorazo en la zona

El bloqueo de la Ruta PY02 estaba previsto desde las 8:00 de esta mañana, pero por el fuerte temporal que se registra en gran parte del país no pudieron salir a la ruta. En el transcurso de esta tarde, la intensidad de la lluvia se redujo, lo que motivó a los manifestantes a bloquear el tránsito en el Km 155 de la mencionada vía.

De la misma forma, para hoy se tenía previsto que productores de Caaguazú, Villarrica y Caazapá se sumen a la protesta, pero debido a las inclemencias del tiempo no pudieron salir de sus comunidades.

Lea más: Lluvias impiden por el momento el bloqueo de la Ruta PY02 en el Km 155

Anuncian tractorazo

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, manifestó que durante la tarde continuarán con bloqueos intermitentes, aunque desde mañana se prevé un gran tractorazo en la zona. Fonseca advirtió que mientras el presidente de Petropar, Eddie Jara, y el presidente de la República, Santiago Peña, no se empeñen en buscar una solución al conflicto, los cañicultores seguirán aumentando la medida de fuerza.

En el lugar existe un fuerte dispositivo policial compuesto por antidisturbios y personal de orden y seguridad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la Dirección de Policía del departamento de Caaguazú aseguran que no descartan el uso de la fuerza en caso de que los manifestantes se excedan con el bloqueo de la Ruta PY02.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La exigencia central de los cañicultores es la culminación inmediata del nuevo tren de moliendas de la planta alcoholera de Petropar en Troche, cuya construcción registra un avance del 85%. Este equipamiento es clave porque permitirá duplicar la capacidad de molienda, pasando de 2.180 a 4.000 toneladas de caña por día, lo que garantizará la absorción de toda la producción de la zona y la sostenibilidad de miles de familias.

La obra fue adjudicada en 2021 a la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), propiedad de Alberto Palumbo, por G. 198.704 millones. Los trabajos iniciaron en marzo de 2022 durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero hasta ahora Petropar desembolsó G. 41.815 millones sin que la planta haya procesado una sola caña dulce.

Lea más: Anuncian que cañicultores de Caaguazú, Guairá y Caazapá se sumarán desde mañana en cierre de la Ruta PY 02 en Coronel Oviedo

Tras incumplir los plazos, EISA subcontrató a la firma Ocho A, con aval de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero los retrasos continuaron. Finalmente, la resolución N° 4778/22, firmada por Pablo Seitz, suspendió el contrato cuyo plazo venció en marzo de 2023.

Desde entonces, los cañicultores han realizado protestas, caravanas y bloqueos en la Ruta PY02, e incluso firmaron un convenio con Petropar en mayo pasado, cuando el presidente de la estatal, Eddie Jara, se comprometió a avanzar en la construcción del nuevo tren. Las promesas nunca se cumplieron y el enojo del sector derivó en las actuales movilizaciones.