San Ignacio: temporal deja varias viviendas destechadas

Alrededor de las 6:00 de esta mañana, el departamento de Misiones fue azotado por un fuerte temporal, y uno de los distritos que nuevamente resultó muy afectado fue San Ignacio, donde unas 10 viviendas fueron destechadas totalmente.

En ese sentido, la intendenta de esta ciudad Cristina Ayala (ANR), mencionó que desde tempranas horas de esta jornada se reportaron daños materiales causados por las fuertes ráfagas de viento.

“A tempranas horas, unas tres familias reportaron daños en sus viviendas por las fuertes ráfagas de viento, las cuales llegamos hasta el lugar para poder asistirlas, de las cuales a una familia ya la hemos evacuado totalmente, ya que su casa fue destechada completamente, y a sus hijos los hemos trasladado al Hospital Distrital para una inspección médica”, señaló Ayala.

La misma mencionó que, además de estas tres viviendas visitadas a primera hora, se suman otras siete familias más, totalizando así 10 casas afectadas con el destecho de las mismas, y por ende se vieron perjudicados sus ropas, muebles y electrodomésticos.

“Además de la Municipalidad, también están siendo asistidos por la Gobernación de Misiones, y ya he informado a la Secretaría de Emergencia Nacional, para que también puedan venir a asistir a estas familias. Pero lo bueno que quiero resaltar de esto es que, hasta este momento, no se han registrado víctimas que lamentar; los daños solo son materiales y se pueden recuperar”, dijo Cristina Ayala.

Los barrios afectados de la ciudad de San Ignacio fueron Ñangape, Parque del Sur, San Rafael, Quile Kue y Héctor Kue. “Ahora ya tenemos totalmente registrados a todos los afectados y les estaríamos acercando las primeras asistencias, ya que el mal tiempo continuaría según el pronóstico del tiempo”, concluyó la ejecutiva municipal