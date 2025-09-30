Supuestos sin tierras invaden y queman cañaverales en Guarambaré

Los supuestos sin tierras siguen con la invación de terrenos privados en la localidad de Guarambaré, departamento Central, y están quemando cañaverales de los agricultores de la zona, según las denuncias.

Los invasores, dirigidos por el cuestionado supuesto dirigente Edgardo Benítez, quien tiene antecedentes por la venta ilegal de drogas, están arrasando los cañaverales de los humildes agricultores de la compañía Rincón.

Según denunciaron los afectados, estos llegan en diferentes vehículos y actúan con mucha prepotencia e incluso ya agredieron a algunos de los propietarios y derribaron los cercos para ingresar.

“La propiedad de la exazucarera Vaesken ya está ocupada y ahora están viniendo hacia los terrenos en donde tenemos nuestros cultivos y gran parte ya están invadiendo y son terrenos privados, pero la policía no hace nada”, expresaron los afectados.

Los agricultores llegaron hasta el viceministro de seguridad, Óscar Pereira, la semana pasada para exigir que la policía actúe y se puedan atajar las invasiones, pero hasta hoy siguen llegando más gente.

Amenazan con quemar la ciudad

El intendente local, Óscar Cabrera (ANR-HC), lamentó las invasiones de propiedades privadas que se están registrando en la localidad y la nula actuación de la Policía y la Fiscalía jurisdiccional.

“Recibí una amenaza del supuesto dirigente, Edgardo Benítez, de que van a quemar la ciudad, porque fuimos a sacar las columnas que estaban instalando en las propiedades privadas, realmente estamos en una situación de crisis en la ciudad”, comentó el jefe comunal.

El jefe comunal lamentó la inacción de la Fiscalía de Itá, que ni siquiera llegó para identificar a los invasores y a los supuestos dirigentes.

Una parte de la propiedad de la azucarera Felsina, administrada por la familia Zanotti Cavazzoni, ya se está invadiendo.

Ante la inacción de las autoridades, la ciudad de Guarambaré se está convirtiendo en tierra de nadie y, según la denuncia de los afectados, en el mismo Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), están motivando las invasiones.

Varios agricultores están siendo perjudicados con las ocupaciones ilegales y ya no pueden ingresar a sus chacras para cosechar la caña de azúcar.

Varias denuncias fueron realizadas ante la policía local, pero hasta la fecha nos se actúa y las invasiones continúan sin parar.