Baches peligrosos en días de lluvia: reparan avenida luego de accidentes

Sobre la avenida Mariscal Estigarribia, a la altura de la ciudad de Fernando de la Mora, casi llegando a San Lorenzo, se dio el deterioro de la capa asfáltica, donde se une con el cemento en la conocida como zona del fracasado Metrobús. Motociclistas denuncian haber caído al agua como consecuencia.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informan que hoy se realizan trabajos de reparación y que cuentan con gran cantidad de urgencias que atender, en el mismo sentido.

Motociclistas caídos

Uno de los casos más compartidos en redes sociales fue el grabado en la mencionada zona del fracasado metrobús.

Un comerciante relató que solo en horas de la mañana de ayer, tres motociclistas se accidentaron por un profundo cráter y rogó intervención antes de un desenlace fatal.

Indicó que sobre la ruta Mariscal Estigarribia, entre 1 de Mayo y Arroyos y Esteros, presenta con frecuencia baches que representan un riesgo grave para motociclistas y conductores.