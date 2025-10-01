Sigue movilización de comunidades indígenas en San Pedro y Canindeyú

En el departamento de San Pedro hay tres puntos de concentración, según informó el director de Policía, comisario Blas Vera: en el distrito de Yrybucuá, en el kilómetro 200 de la ruta PY03; en el municipio de Guayaybí, en Barrio San Pedro, de la ruta PY08; y en Santa Rosa del Aguaray, colonia Santa Bárbara.

Mientras que en el departamento de Canindeyú, los nativos se encuentran movilizados en el municipio de Yasy Cañy, ubicado sobre la ruta PY03, y en Curuguaty, en el puente Curuguaty’y, situado sobre la ruta PY13.

Lea más: Indigenas anuncian cierre ruta indefinida desde el proximo martes

De acuerdo con los datos proporcionados por dirigentes indígenas, hasta el momento no hay ninguna comunicación favorable a sus pedidos de parte del presidente de la República, Santiago Peña, por lo que los manifestantes seguirán con las medidas de protesta en los distintos lugares de estos departamentos hasta conseguir el cambio del titular del INDI y la rehabilitación de la casa central, ubicada en Asunción.

“Seguimos en la lucha”

En ese sentido, el líder de la comunidad Yapy, del distrito de Yrybucuá, Esteban Vera, expresó que las familias que se encuentran movilizadas en este lugar desde hace varios días no van a retirarse de la ruta mientras no consigan que sus pedidos sean concretados y oficializados por el Ejecutivo de la Presidencia, subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con relación a la permanencia del presidente del INDI en la institución, el dirigente nativo expresó: “No sabemos el motivo del por qué el presidente Peña no le cambia a este señor. Desde hace varios meses venimos pidiendo su salida, sin embargo, hasta hoy sigue en el cargo como si fuera que está haciendo bien su trabajo. Incluso ya estamos pensando que probablemente podría haber algún tipo de compromiso muy importante entre esta persona y el actual gobierno”, aseveró el dirigente.