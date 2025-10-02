Huelga de funcionarios de Senacsa: cierran calle frente a la sede de San Lorenzo

El pedido de reajuste salarial por parte de los funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) data de hace mucho tiempo, según denuncian. Exigen que las autoridades cumplan con sus promesas y anuncian que no levantarán la medida de fuerza.

Frente a la sede del Senacsa, en la ciudad de San Lorenzo, se congrega gran cantidad de funcionarios para exigir el reajuste salarial.

Indicaron que representantes de los funcionarios se reunieron con los directivos, pero no se llegó a un acuerdo, por lo que permanecen en huelga hoy y mañana.

Primo Torres, representante del sindicato, manifestó que solicitan una reivindicación salarial para recuperar el poder adquisitivo que se perdió, ya que desde hace 13 años los salarios están congelados.

Funcionarios de todas las sedes del país, entre ellos de Paso de Patria, llegaron hasta San Lorenzo para manifestar su descontento y exigir el aumento de salario.

“Muchos de los que hoy nos estamos manifestando están ganando menos del salario mínimo y ya se encuentran en un estado calamitoso. Decidimos luchar, porque cumplimos una función muy importante para el país”, expresó.

Anunció que si no consiguen lo solicitado irán a una huelga indefinida.