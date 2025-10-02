Nativos cierran nuevamente tramos de la ruta PY02 en Caaguazú

CORONEL OVIEDO. Nativos de diferentes comunidades volvieron a cerrar este jueves distintos tramos de la ruta PY02, para exigir que el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) vuelva a funcionar en Asunción y la destitución inmediata del presidente Juan Benegas. En Campo 8 del distrito de J. Eulogio Estigarribia, a la altura del Km 229, cerca de 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, bloquearon la vía en ambos sentidos, mientras que en el km 132 de esta ciudad también se registra la misma medida de fuerza.