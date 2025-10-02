Nativos cierran nuevamente tramos de la ruta PY02 en Caaguazú

Los nativos salieron nuevamente a la ruta ante la falta de respuesta por parte de las autoridades del Indi. Hasta el momento, ninguna autoridad se comunicó con ellos y la situación se va complicando cada vez más entre los pueblos originarios.
En la Rotonda Teletón, ubicada en el Km 132, otro grupo de 120 nativos también interrumpió la circulación en ambos carriles. En ambos puntos, los manifestantes solicitan que la oficina del Indi funcione únicamente en Asunción, además de exigir atención a otras necesidades que aquejan a sus comunidades.
Los cierres de ruta están acompañados por la presencia de la Policía Nacional y efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO), aunque sin intervención del Ministerio Público. El tránsito en estas zonas es regulado de forma intermitente por agentes policiales.
Los líderes de la movilización confirmaron que continuarán con la medida de fuerza hasta recibir respuestas concretas de las autoridades nacionales. El clima en la zona se mantiene nublado, mientras cientos de automovilistas se ven afectados por la protesta indígena.
