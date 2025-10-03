Cañicultores de Troche cierran la Ruta PY02 en Coronel Oviedo para presionar a Petropar

El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, se encuentra esta mañana en la planta alcoholera estatal de Mauricio José Troche, donde mantiene una reunión con representantes de los cañicultores. El encuentro busca encontrar una salida al conflicto que mantiene a los productores movilizados y lograr el levantamiento del bloqueo en el km 155 de la Ruta PY02, en la zona de Desvío San Pedro de Coronel Oviedo.

El cañicultor Roberto Rodas, señaló que la protesta se mantendrá de forma indefinida mientras no se establezca un cronograma oficial de trabajo para la conclusión de la obra, considerada vital para garantizar la zafra y la producción de la caña dulce en la zona.

Por su parte, el jefe de prevención y seguridad de la Policía Nacional en el departamento de Caaguazú Crio. Carlos Pereira, manifestó que existe una buena coordinación con los cañicultores y que hasta el momento no existió ningún tipo de incidentes. Agregó que hay una importante cantidad de efectivos antidisturbios y que están preparados para actuar ante cualquier situación que se registre en el lugar.

Antecedentes. Los productores de Troche vienen reclamando la finalización del tren de molienda cuya construcción registra un avance del 85%, pero que permanece paralizada desde hace más de un año. La obra, adjudicada en 2021 por G. 198.704 millones a la firma Estructura Ingeniería SA (EISA), permitiría duplicar la capacidad de molienda de la alcoholera de 2.180 a 4.000 toneladas diarias, asegurando la absorción de toda la producción de la región.

El Gobierno, a través de Petropar, desembolsó hasta la fecha más de G. 41.000 millones sin que la planta haya procesado una sola caña, lo que mantiene en zozobra a miles de familias productoras. En mayo pasado, Eddie Jara firmó un convenio con los cañicultores comprometiéndose a presentar un nuevo proyecto de construcción de tren moliendas, pero hasta el momento no hubo avances, lo que derivó en la actual protesta.