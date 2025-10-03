Indígenas mantienen bloqueo de la Ruta PY05 en Cruce Bella Vista

Los líderes de la movilización de pueblos indígenas se aferran a la dura medida de cerrar rutas para hacer sus reclamos al Gobierno de turno. Entre sus peticiones principales se encuentran la reapertura de la oficina del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en Asunción. “Nosotros también sufrimos acá”, señalaron algunos de los que encabezan las protestas ante los reclamos realizados por conductores y pasajeros que a diario quedan varados por horas en la zona sin poder llegar a tiempo a destino.

Persiste preocupación del sector económico

Varios integrantes del sector económico de la ciudad de Pedro Juan Caballero, se han mostrado preocupados por la situación presentada en Amambay. Fuentes de la Asociación Rural del Paraguay, Regional Amambay, señalaron que existe un temor de los dirigentes gremiales de que la extensión de la medida de protesta juegue en contra de la Expo Amambay cuyo inicio está marcado para este sábado.

Además, los comerciantes organizados pidieron comunicado mediante garantizar el libre tránsito ya que el cierre de la ruta provoca enormes perjuicios al sector. A esta postura se suman igualmente los referentes del sector de transporte de pasajeros que reportaron importantes pérdidas desde el inicio de la drástica medida de protesta por parte de los indígenas.

