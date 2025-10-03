La ASOJUFAN repudia asesinato del militar y exigen una investigación ejemplar

La Asociación de Jubilados de las Fuerzas Armadas de la Nación, a través de un comunicado, elevan su voz ante el asesinato del Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión, servidor leal de la Patria, abatido en un acto de sicariato que enluta a la Nación entera.

“Este crimen no solo apagó la vida de un camarada íntegro, sino que representa una afrenta directa al honor militar, a la justicia republicana y al Estado de derecho”, señala el inicio del escrito.

Seguido hace hincapié en que el hecho fue perpetrado frente a la Facultad de Derecho de la UNA, símbolo del saber jurídico, “como si se pretendiera silenciar la verdad con balas y sembrar el miedo donde debe florecer la ley”.

“El Teniente Coronel Moral Centurión resistió con dignidad a las sombras de la corrupción, defendió con valentía la ética del uniforme y sostuvo con firmeza los valores que juró proteger”, sostiene el texto.

“Su sangre derramada clama justicia, y su legado nos convoca a la unidad gremial, a la memoria activa y a la defensa irreductible de nuestros principios”, sostienen los Jubilados de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Desde ASOJUFAN, exigen una investigación transparente, rápida y ejemplar. “Que caigan los autores materiales e intelectuales, sin privilegios ni impunidad. Que la justicia no tiemble, que el Estado no se doblegue y que la sociedad no se acostumbre al horror”.

A continuación reafirman su compromiso indeclinable con la vida, honor y la verdad. “Seguiremos defendiendo la dignidad de quienes sirvieron y sirven a la Patria, con la frente alta y el corazón firme”.

“A la familia del camarada caído, nuestro abrazo fraterno y nuestra promesa de memoria perpetua. A los enemigos de la República, nuestra advertencia: no podrán doblegar el espíritu de los que juramos servir con lealtad”, finaliza el comunicado.