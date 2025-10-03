Asesinato de Guillermo Moral: abogado de “Tío Rico” niega que su cliente esté involucrado

En conversación con ABC TV este viernes, el abogado Napoleón Acosta, representante legal del supuesto narcotraficante Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, negó que su cliente tenga vinculación con el asesinato ayer en Asunción de un militar que denunció un intento de soborno para hacer llegar a Insfrán un teléfono celular cuando este estaba recluido en la cárcel militar de Viñas Cue.

El teniente coronel Guillermo Moral fue asesinado ayer en la vía pública en Asunción por disparos realizados desde una motocicleta en la que viajaban dos personas que hasta ahora aún no han sido identificadas.

El militar fallecido denunció que, en mayo de 2023, cuando estaba apostado en la cárcel militar de Viñas Cue, un abogado le hizo un ofrecimiento de 10 millones de guaraníes para hacer llegar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, señalado como uno de los líderes del esquema de lavado de dinero y narcotráfico desmantelado en la investigación A Ultranza.

Moral denunció también que un superior suyo, el coronel Luis Belotto, y su esposa Alba Lidia Ale, intentaron luego convencerlo de que acepte el dinero y permita el ingreso del teléfono. En septiembre de este año, un juzgado condenó a dos años de prisión a Belotto, a Ale y al abogado Miguel Mendieta - quien representaba a Insfrán e hizo el ofrecimiento inicial de dinero a cambio de meter el teléfono a la cárcel - por el delito de soborno agravado.

“Nos parece descabellado que quieran vincularlo”

Acosta hizo un llamado a los medios de comunicación a que “se deje de utilizar (el nombre de su cliente) para vender como portada” y negó que Insfrán tenga vínculo alguno con el asesinato del teniente coronel Moral.

Argumentó que, si bien “se hace mención” a Insfrán en la denuncia de soborno que hizo el militar, esa fue una causa en la que su cliente “no fue procesado”, por lo que “nos parece descabellado que quieran vincularlo”.

“La responsabilidad penal es personalísima, (Insfrán) no tuvo responsabilidad penal dentro del marco de la denuncia del militar, no entendemos por qué se quiere utilizar su nombre”, insistió.

Acosta dijo que él y su cliente “somos los más interesados en que esto se investigue y ver qué pasó”.

“Pareciera ser un crimen tipo pasional”

Dijo considerar “llamativo” que el asesinato de Moral sea señalado como “un mensaje del crimen organizado” y opinó que el crimen fue perpetrado de una manera “poco profesional”, con atacantes que actuaron a cara descubierta y “uno en zapatilla”, algo que - según su opinión - no encaja con “la manera de actuar del crimen organizado”.

“Pareciera ser un crimen tipo pasional o de otra índole, no del crimen organizado”, especuló.

El abogado dijo confiar en que “hay elementos para que se esclarezca esto cuanto antes y se termine de especular sobre la supuesta participación de mi cliente”.

Acosta afirmó que aún no tuvo oportunidad de hablar con Insfrán sobre el caso y señaló que su cliente, actualmente recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, está “incomunicado y “aislado dentro de un régimen de tortura” y que sólo puede hablar con sus abogados cuando estos se presentan en persona a la cárcel.