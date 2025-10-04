Arranca la XXVIII edición de la Expo Amambay

Este sábado se dio la puesta en marcha de la edición número 28 de la Expo Amambay; la feria internacional de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios que se extenderá hasta el próximo 12 de octubre, según anunció la Asociación Rural del Paraguay, Regional Amambay.

Habrá buenos negocios, feria de empleo y espectáculos musicales

El presidente de la Rural Amambay, doctor César Rodríguez, destacó el esfuerzo de los socios para la realización del evento y lo valoró como una oportunidad para hacer buenos negocios, generar empleo a través de una feria de empleo que se realizará la semana que viene, entre otros atractivos.

Por su parte, el coordinador de la Expo Amambay 2025, Conrado Rodríguez, expresó que la edición 28 del evento es una excelente oportunidad para hacer negocios, generar empleo y disfrutar de presentaciones artísticas.

El mismo también refirió que la entrada tiene un costo accesible de 30.000 guaraníes el sábado y G. 50.000 el domingo, mientras que el lunes y el martes el acceso será libre para todos, puntualizó.

Parque de diversiones, shows musicales y rodeo

De acuerdo con lo que contempla el programa de la Expo Amambay 2025, desde este sábado está habilitado el parque de diversiones. En cuanto a espectáculos musicales anuncian para este domingo la presencia del Grupo Damas Gratis, Grupo Loubet para el siguiente domingo, entre otros atractivos. Además, como cada año los organizadores preparan el rodeo americano, una gran atracción para el público.

La Expo Amambay se realiza en el Campo de Exposiciones y Ferias Marcos Paredes Ramírez, ubicado en el kilómetro 4,5 de la Ruta PY05 en Pedro Juan Caballero.