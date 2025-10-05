Carrera de Triciclos: actividades para los más pequeños del hogar que se disfrutan en familia

Entre las pocas actividades públicas dirigidas a la niñez se encuentra la Carrera de Triciclos, una iniciativa que convoca a una jornada extraordinaria en familia, donde los más pequeños son el centro de atención. Cientos de personas acudieron a alentar a sus minicompetidores, que lo dieron todo en una pequeña pista de carreras simbólica.

La 12ª Carrera de Triciclos tuvo lugar en el sector de la Playa San José de la Costanera República del Paraguay, en la ciudad de Encarnación. Media calzada de la avenida fue cerrada para que se desarrollaran las actividades.

Los organizadores manifestaron que la carrera promueve el espíritu deportivo, como también constituye una oportunidad para compartir entre padres e hijos un momento significativamente importante para los menores. Más allá de la competencia, el evento premia a todos los participantes para evitar la frustración, que, de igual manera, se hizo presente con tiernos llantos de algunos que no lograban llegar primeros.

Además, la fiesta cerró con un espectáculo de Tito y Coloso, reconocidos animadores infantiles argentinos, quienes dieron un show abierto en la Costanera de la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Vuelven a romper calle recientemente recapada en Encarnación

Acción benéfica

Las inscripciones fueron gratuitas, pero con la posibilidad de donar un juguete que sería entregado a un hogar de niños de la ciudad. Las categorías habilitadas para competir fueron de 2, 3 y 4 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este año contó con 80 voluntarios del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza (ISEDE), dependiente del Complejo UNAE. Es organizado por el concejal Eduardo Florentín (ANR).

Los primeros tres competidores se llevaron un reconocimiento, pero todos los participantes recibieron una medalla de participación y tenían un lugar abierto para tomarse fotos en el podio. También hubo premios para la mejor hinchada de apoyo a los niños.

Lea más: Inseguridad: conductores de plataforma piden frenar el microtráfico y la delincuencia

Actividad tradicional

Según Florentín, la idea surgió a partir de un relato recurrente de su padre, que contaba sobre una carrera de triciclos tradicional realizada en la antigua Villa Baja de la ciudad.

El sector donde se desarrollaba actualmente está bajo las aguas del río Paraná, motivo por el que este evento se realiza en la Costanera.

Cada año, son los padres o tutores los más fanáticos de sus competidores. Incluso, fueron los mayores “responsables” quienes eran más regañados por intentar empujar a los pequeños con el objetivo de que obtengan ventaja.