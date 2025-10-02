Inseguridad: conductores de plataforma piden frenar el microtráfico y la delincuencia

El presidente de la Asociación de Conductores de Plataforma “Drivers del Sur”, Diego Silvera, manifestó la postura del gremio ante los reiterados hechos de inseguridad contra conductores en Encarnación.

La madrugada de este miércoles, un chofer recibió un ataque de un pasajero que arrojó una piedra contra su vehículo luego de una discusión.

El caso ocurrió porque el hombre no quiso entrar a un barrio considerado peligroso, además de que no formaba parte del viaje marcado en la aplicación de movilidad. Esto provocó un altercado en el que el pasajero terminó arrojando una piedra al auto del trabajador.

Además, en la semana se registraron casos de robos contra los trabajadores de la movilidad alternativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fingió ser pasajero y asaltó a conductora de plataforma en Cambyretá

Frenar la inseguridad

El gremio exige al Estado acciones para frenar el microtráfico y reducir las adicciones en los jóvenes, que son los problemas de fondo de la creciente inseguridad en la región.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Silvera explicó que es necesario frenar la expansión de la inseguridad, no solo para los conductores de plataforma, sino para la población en general.

Según señaló, el peligro radica en que los adictos encontraron un modus operandi para cometer crímenes contra los choferes: piden el viaje a nombre de terceros y, luego de terminar el recorrido, atracan al conductor.

Sostuvo que el poco dinero o el aparato celular del trabajador son un botín atractivo únicamente para los adictos que buscan recursos para adquirir sus dosis de droga.

“Si el Estado no logra frenar el microtráfico y las adicciones, será muy difícil combatir la inseguridad”, sostuvo. Cada ente competente debe poner de su parte para que los jóvenes no caigan en la adicción, al mismo tiempo que se deben desmantelar los focos de microtráfico, explicó.