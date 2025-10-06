Fernando de la Mora: desvíos sobre Mcal. López desde esta semana por obras

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que desde este miércoles y durante un mes se llevarán a cabo obras de excavación para la instalación de infraestructura para el drenaje de agua sobre un tramo de la avenida Mariscal López, en la ciudad de Fernando de la Mora, lo que obligará a implementar desvíos en el tránsito.

Las obras que comenzarán este miércoles se llevarán a cabo sobre el sentido de salida de Asunción de la avenida, entre las calles Cerro Porteño y San Antonio.

Según explicó a ABC Cardinal este lunes el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), mientras duren los trabajos el tráfico de salida de Asunción será desviado al sentido opuesto de la avenida.

Lea más: Cierre en avenida Mariscal López: carril de salida de Asunción estará bloqueado por un mes

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por lo tanto, las personas que busquen ingresar a Asunción por la avenida Mariscal López deberán desviarse a calles alternativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Específicamente, los conductores deberán girar a la derecha en la calle Abraham González y luego podrán girar a la izquierda en Tacuary y seguir por la calle Leocadio Jara hasta llegar a Cerro Porteño, donde podrán girar nuevamente a la izquierda para salir a Mariscal López.

Caminera, a cargo de los desvíos

Carlos Casatti, representante del MOPC, dijo ABC Cardinal que las obras comenzarán temprano el miércoles e indicó que los desvíos serán gestionados por agentes de la Patrulla Caminera, con apoyo de la Policía Municipal de Tránsito de Fernando de la Mora.

Manifestó también que, una vez concluidos los trabajos sobre la avenida, se harán trabajos de bacheo en las calles utilizadas como caminos alternativos.