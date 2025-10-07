Allegados de víctima en el caso Federico Mora cuestionan revictimización con pocos resultados

El pronunciamiento, titulado “Ella habló, la justicia no la escuchó”, fue difundido por padres de los amigos más cercanos de la víctima. En la nota, manifestaron su solidaridad con la niña y su familia, destacando que “el daño sufrido es real y sus consecuencias incalculables para una menor que debería vivir su infancia en paz”.

“Aquí no solo sufrió la víctima, sino también todo su entorno familiar, sus amiguitos que lloraron con ella, y nosotros mismos, como madres y padres, que tuvimos que contener a nuestros hijos y explicarles lo inexplicable”, expresa la carta.

En el texto también se cuestiona la falta de protección judicial y el trato recibido durante la investigación. “Duele la indiferencia de la justicia, que en lugar de protegerla, la somete a la duda y la revictimización, como si nada hubiera ocurrido”, señala el comunicado.

Las firmantes sostienen que la situación expone la debilidad institucional del sistema judicial cuando el denunciado es una figura política. “Nos sentimos desamparados ante una justicia que parece someterse al poder en lugar de defender a los más vulnerables”, enfatiza el texto, que concluye con la frase:

“Cuando la justicia se vende, las madres incendian el silencio. Porque no hay fuerza más temida por el poder que una madre que decidió hablar”, insisten en el comunicado.

Investigación sigue abierta en Villarrica

El Juzgado Penal de Garantías de Villarrica rechazó días atrás el pedido de desestimación presentado por la fiscala Gladys Elena Jiménez Ruiz, quien había solicitado archivar la causa abierta contra Mora. El magistrado Juan Antonio Ruiz Díaz, juez penal itinerante de Guairá, calificó de “prematuro e infundado” el requerimiento fiscal y dispuso continuar la investigación.

En su resolución, el juez indica que “no existe certeza sobre la existencia o no del supuesto hecho” y que la Fiscalía no ha agotado las diligencias necesarias para el total esclarecimiento. El Ministerio Público deberá ratificar, rectificar o modificar su postura en un plazo de diez días contados desde la resolución.

Entre las diligencias pendientes citadas por el magistrado figuran la recepción de testimoniales, nuevas evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, pericias sobre dispositivos electrónicos y la incorporación de informes toxicológicos, entre otras.

La denuncia contra Mora se originó por un hecho ocurrido durante la Semana Santa de 2025, en el departamento de Guairá. El exviceministro fue acusado de presunto abuso sexual en niños, tipificado en el artículo 135 del Código Penal.

Denuncian revictimización de la menor

La madre de la víctima, en declaraciones anteriores, denunció que su hija fue sometida a cinco entrevistas en distintas etapas del proceso, lo que calificó como una “revictimización institucional”. Según relató, las diligencias incluyeron declaraciones repetitivas y evaluaciones psicológicas que hicieron revivir a la niña el trauma del abuso.

El expediente fue abierto en mayo de 2025. Inicialmente estuvo a cargo del fiscal Alcides Corvalán, en Asunción, pero luego pasó a la fiscala Gladys Jiménez, de Villarrica, al confirmarse que el hecho denunciado ocurrió en Guairá.

La defensa de Mora y el Ministerio Público había solicitado el cierre del caso, argumentando que la conducta “no encuadraba dentro del tipo penal, ya que no existió un acto dirigido directamente contra la menor”. Sin embargo, el juez Ruiz Díaz ordenó continuar con la investigación hasta agotar todas las diligencias probatorias.

El juzgado también dispuso la estricta reserva del expediente para resguardar la identidad y los datos personales de la víctima, conforme lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.