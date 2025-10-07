Cañicultores rechazan reunión en Asunción y bloquean de forma indefinida la Ruta PY02

El viernes 3 de octubre se realizó una reunión en la alcoholera de Mauricio José Troche entre representantes de los cañicultores y el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara; el ministro de Agricultura, Carlos Giménez; y los gobernadores de Caaguazú y Guairá, Marcelo Soto (ANR-HC) y César Sosa (ANR-HC), respectivamente. En el encuentro acordaron una tregua hasta hoy.

La respuesta fue una convocatoria del Gobierno Nacional para una reunión en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en Asunción, en la mañana del miércoles. El objetivo era abordar la culminación del nuevo tren de moliendas de la alcoholera estatal de Troche, pero los productores consideraron que lo planteado no responde a sus exigencias.

Al no existir una respuesta concreta por parte del Gobierno, el gremio decidió endurecer la medida de fuerza y mantener el bloqueo de la ruta PY02 de forma indefinida, en el km 155, en la zona del desvío San Pedro, de Coronel Oviedo.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, manifestó que en plenaria se resolvió rechazar cualquier tipo de encuentro que no se realice en la planta alcoholera de Troche, y reiteró que la única exigencia del gremio sigue siendo la culminación del nuevo tren de moliendas.

“Se les dio tiempo hasta hoy para definir la situación, pero nuevamente salimos sin respuesta clara, solo con otra invitación a una reunión que no lleva a nada”, expresó Fonseca, al señalar el cansancio del sector. Añadió que los productores mantendrán el cierre de la ruta en forma continua hasta al menos las 18:00, mientras aguardan un pronunciamiento oficial del Gobierno.

El ambiente se tornó tenso en la zona de la protesta, donde la Policía Nacional analiza el posible uso de la fuerza para despejar la vía. Hasta el momento, las filas de vehículos alcanzan cerca de ocho kilómetros en ambos sentidos, generando importantes demoras en el tránsito sobre la ruta PY02.

Antecedentes

El conflicto entre los cañicultores y Petropar se arrastra desde el año pasado, tras la suspensión del contrato con la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), adjudicada en 2021 por G. 198.704 millones para construir el nuevo tren de moliendas de la planta estatal de Troche.

Los productores exigen la culminación del nuevo tren de moliendas, porque la actual planta solo puede procesar alrededor de 350.000 toneladas de caña por año, dejando fuera unas 450.000 toneladas, lo que genera pérdidas millonarias para unos 2.000 cañicultores censados.