CM conforma ternas para fiscalías, juzgados y tribunales

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM), en sesión ordinaria del lunes, llevó a cabo el estudio, la consideración de postulantes que se presentaron a las convocatorias por edictos durante el 2024, y la conformación de ternas de cargos vacantes y vacantes por fenecimiento de mandato.

Varios llamados fueron en relación a cargos vacantes por fenecimiento de mandato de fiscales itinerantes, que son aquellos que no están asignados a una única ubicación en forma permanente, sino que puede ser reasignado para cumplir funciones en distintas dependencias según designe por resolución el Fiscal General del Estado.

Lea más: CM integra ternas para cubrir vacancias en tribunales de Apelación de Capital y Central

Por esos edictos se conformaron ternas, en algunos casos conformadas solo por los titulares de los cargos con mandato fenecido. Así, cada una está integrada por: fiscal de la Sede 1 Francisco Gabriel Torres Núñez (596,82 p); fiscal de la Sede 1 Óscar Fernando Delfino Gómez (526,8 p); fiscal de Villa Hayes Fernando Ariel González Ayala (510,9 p) y otra por, el fiscal de Capiatá Benjamín Maricevich Farías (509,48 p).

Las demás ternas para fiscales itinerantes, las conforman individualmente por la fiscala contra la Trata de Personas Juana Carina Sánchez Fernández (563,5 p); el fiscal antidrogas Andrés Eduardo Arriola Ramírez (491,3 p); la fiscala de Delitos Ambientales Lisa Esmelda Martínez Amarilla (552,4 p); la fiscala de Filadelfia Laura Beatriz Ávalos Amarilla (520,94 p); la fiscala de Ciudad del Este Olga Patricia Melgarejo Benítez (449,8 p); y el fiscal de Caacupé Carlos Alberto Maldonado Ramírez (628,78 p).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Grupo colorado consolida espacios de poder y van por más

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ternados para fiscalías del interior por el Consejo de la Magistratura

En otra terna postulan por el cargo el fiscal Armin Manuel Echeguren Cuevas (621,78 p) y la fiscala de Itá Alejandra María González Esquivel (442,9 p).

Por otra parte, el fiscal Orlando David Quintana Maldonado (626, 79 p), el fiscal Porfirio Ramón Meza Cubilla (427,9 p) y la fiscala Claudia Arévalos Ortigoza (426,2 p).

Para la ciudad de Coronel Oviedo pugnan por el cargo los fiscales: Juan Marcelo De Jesús García de Zúñiga Colmán (559,7 p), Vidal Santacruz Páez (392,6 p) y Erma Yeanette Álvarez Añazco (390,5 p); mientras que para Pedro Juan Caballero postulan: Óscar Samuel Valdéz Céspedes (669,96 p), Rodrigo Ramírez Peña (481,05 p) y Raquel Ursulina Verón Blanco (411 p).

Lea más: Consejo de la Magistratura remite a la Corte ternas para Fiscalía Adjunta

En tanto que para San Juan Bautista, Misiones, postulan para el cargo de fiscal itinerante Teresa Elizabeth Martínez (527,6 p), Diana Fabiola Pujol Leguizamón (483,02 p) y Vidal Antonio Melgarejo Amarilla (442,4 p); en San Estanislao, San Pedro, por su parte pugnan los fiscales: Irma Concepción Arias Barreto (583,14 p), Máximo Roberto Bayu Martínez (453,2 p) y Luis Alberto Díaz Colina (375,64 p).

Y para la fiscalía de Quiindy está postulando los agentes fiscales Rita lorena Prieto Talavera (601,62 p), Justo Alberto Martínez Riveros (431,94 p) y Orlando Elecuterio Aguilera Almada (299 p).

Ternados para Juzgados de primera instancia

Para la Circunscripción de la Capital, el Consejo de la Magistratura conformó también ternas para el juzgado de primera instancia multifuero. Para ello ternó a la actual fiscala contra Delitos Económicos Natalia María Cacavelos Conigliaro (591,58 p), el abogado Amado Adolfo Amarilla Cantero (507,1 p) y la abogada Leticia Pamela Da Rosa Baez (437 p).

Para el cargo de juez penal de garantías de capital, están ternados el magistrado Miguel Ángel Palacios Méndez (591,94 p), Andresa Nicanora Giménez (451,3 p) y María Patricia Martínez (448,5 p).

También para el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de capital, están ternados la magistrada titular Clara Elizabeth Ruíz Díaz Parris (598,96 p), Nancy Mabel Aguirre Ibarra (432,7 p) y Rubén Elias Torres Ferreira (397,9 p). En tanto que para juez itinerante concursan Yoan Paul López Samudio (593,06 p) y Rolando Edilberto Román Trinidad (448,1 p).

Para el Juzgado Penal de Garantías N° 3 de la capital, pugnan la jueza titular Cynthia Paola Lovera Brítez (716,7 p), Arturo Javier Sosa Caballero (487,56 p) y Hiram Maricevich Ríos (369,2 p); para el Juzgado Penal de Garantías N° 4, concusan el juez titular Raul Esteban Florentín Cueto (663,36 p), Karina Salinas Blanco (518,85 p) y Nancy Del Carmen Roló Dávalos (495,16 p).

En capital hay cargo vacante para el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, para el cual concursan Osvaldo Enrique Gonzalez Ferreira (708,9 p), Alejandro Jose Sosa Arrua (575 p) y Eduvigis Raquel Vargas Guachire (558,2 p).