Cucho y Ulises, convocados por 14ª vez para preliminar en caso Berilo

El juez penal de Garantías Miguel Palacios convocó ayer para el martes 7 de octubre, desde las 8:15, la audiencia preliminar para los 29 acusados como miembros del esquema de narcotráfico que fue desbaratado con la Operación Berilo, entre ellos el supuesto líder del grupo Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

Los demás convocados para la diligencia son los acusados Yisela Ramírez, Marcelo Ricardo y Yamil Cabaña Santacruz, estos dos últimos hermanos de Cucho; Carlos Brítez, Gloria López, Diego Medina y Hugo Ríos.

Lea más: Caso Berilo: Corte rechaza chicana y libera camino para nuevo intento de hacer la preliminar

También fueron citados por el juzgado Humberto Rodríguez, Jorge Ríos, José Pinto, Luis Yegros, Óscar Monges, Sixto Arias, Celso Ortega, Alcides Villagra, Cristhian Vázquez, Flora Ayala, Gustavo Yegros, Juan Alonso y Luis Yegros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los demás convocados a preliminar son Selva María Chaparro, Nelson Barrios, Melchor Cabrera, Richard Sebriano, Víctor López, José Alarcón y Carlos Aguilar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acusación fiscal en caso Berilo

La acusación presentada por el Ministerio Público en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022, es por presunta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero en relación con Reinaldo “Cucho” Cabaña.

Lea más: Presentan acusación contra Cucho Cabaña y el diputado Ulises Quintana

Por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico está acusado el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado.

Sanción por “chicanas” que traban preliminar

Por otra parte, el juez de Garantías Miguel Palacios fijó para este jueves 18 y viernes 19 de setiembre las audiencias para imponer sanciones a 4 acusados y sus defensores, debido a los últimos recursos planteados, en atención a que fueron al solo efecto de impedir que se lleve a cabo la audiencia preliminar de la causa.

Los citados para las audiencias del jueves 18 son el exdiputado colorado Abg. Ulises Rolando Quintana Maldonado; y los abogados defensores Nelson López y Inés Guzmán Mereles, a fin de aplicar las sanciones establecidas en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Penal.

Lea más: Caso Berilo: nueva chicana del secretario de Cucho suspendería por 13ª vez preliminar

Para el viernes 19 fueron convocados a audiencia disciplinaria el acusado Diego Medina y su defensor Abg. Pedro Rodríguez; el acusado Marcelo Cabaña y su defensor Abg. Guzmán Ríos; y la acusada Yisela Ramírez junto a su defensor Édgar Martínez.