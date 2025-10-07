“Mafia de los Pagarés”: Coordinadora de Víctimas exige medidas firmes a la Corte

La Coordinadora de Víctimas de la llamada “Mafia de los Pagarés” difundió el lunes un comunicado en el que expresó su posición sobre el esquema criminal que, según denuncia, afecta a miles de personas en el país.

El colectivo destacó la apertura de nuevas causas e investigaciones vinculadas al caso, en particular las que alcanzan a los jueces de Paz de La Encarnación, La Recoleta y La Catedral 2° Turno. “Este avance demuestra que se está avanzando en la lucha por la justicia y la dignidad de las víctimas”, sostuvo la organización.

Exigen firmeza a la Corte Suprema

Pese a la valoración positiva, la Coordinadora insistió en que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe asumir un rol decisivo. Alertó que la gran cantidad de expedientes y juicios irregulares no puede resolverse por la vía ordinaria, por lo que se necesitan medidas “contundentes y efectivas” para restablecer la seguridad jurídica y proteger a las víctimas.

Rechazo a proyecto de ley

La organización también expresó un “enérgico repudio” al proyecto de ley remitido por la CSJ al Parlamento, al considerar que busca limitar los alcances de la normativa sobre expedientes desaparecidos, actualmente con media sanción en el Senado.

“Es un intento de proteger a los responsables y no a las víctimas”, señaló el comunicado.

Asimismo, la Coordinadora criticó la noción de “seguridad jurídica” impulsada desde la máxima instancia judicial, a la que calificó de “hipócrita y tendenciosa”. Denunció que el concepto se restringe al ámbito económico-empresarial, dejando de lado la protección de los derechos humanos.

“La seguridad jurídica debe proteger a las personas, no solo a las empresas”, enfatizó.

Llamado a la acción y unidad

Finalmente, el colectivo exigió que se tomen medidas inmediatas respecto al Juzgado de Luque, para garantizar los derechos de las víctimas, y convocó a todas las personas afectadas a sumarse a la organización.