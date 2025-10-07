Productores de papa y cebolla suspenden cierre de ruta y dan tregua al Gobierno

Productores de los distritos de Ybytymí, La Colmena, César Barrientos, General Bernardino Caballero y Acahay se reunieron con la gobernadora Zárate de Monges para solicitar su mediación ante el Gobierno Nacional. Buscan soluciones urgentes que mejoren la comercialización y garanticen precios justos para los rubros de papa y cebolla y exigen estricto control del contrabando en temporada de cosecha en nuestro país.

La gobernadora se comprometió a acompañar a los productores y gestionar la reunión con el presidente de la República, para que sus reclamos sean escuchados.

El ingeniero Heriberto Colmán, productor de papa, explicó que la situación es crítica: “Estamos teniendo nuevamente problemas de comercialización. Dependemos de estos cultivos para el sustento familiar, pero la producción nacional no se vende”.

Agregó que piden precio justo de G. 5.000 por kilo, ya que los costos de producción subieron demasiado por la inflación de los insumos agrícolas y sus productos son de excelente calidad.

Colmán denunció además que, pese a haber vencido los permisos de importación, los mercados locales siguen inundados de papa y cebolla extranjeras. El último permiso para el ingreso de cebolla venció el 4 de agosto y el de papa el 9 de septiembre; sin embargo, el contrabando continúa sin control.

Mantienen la advertencia de cierre de ruta

Los productores habían decidido cerrar hoy la ruta PY01 sobre el puente Caañabé, a la altura del kilómetro 85, jurisdicción de Carapeguá, como medida de presión. No obstante, resolvieron suspender la movilización en señal de buena voluntad hasta recibir respuesta del presidente Peña.

El agricultor Colmán señaló que los productores confían que la gobernadora será el nexo con el presidente Peña. “Necesitamos que se ejerza un control riguroso por parte de las instituciones encargadas: la Marina, las Fuerzas Armadas, los responsables de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) y Aduanas”, expresó el productor.

Los representantes que participarán en la reunión con el presidente son Heriberto Colmán, Cirilo Acuña y Victorio Núñez. Según estimaciones, el departamento de Paraguarí cuenta con más de 400 hectáreas de papa y 200 de cebolla cultivadas, pero la venta sigue siendo mínima.

Los productores confían en que, con medidas firmes contra el contrabando y apoyo en la comercialización, se volverá a reactivar el mercado nacional y que beneficiará a todos los agricultores.