Vecinos de Mburicao exigen terminar la “Plaza de Nenecho” tras casi tres años de abandono

Vecinos del barrio Mburicao de Asunción volvieron a manifestarse este martes frente a la Plaza Naciones Unidas, denunciando el abandono de la obra que, pese a haberse iniciado en mayo de 2023, continúa clausurada y sin avances significativos tras casi tres años.

El proyecto fue una de las principales promesas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, pero se convirtió en uno de sus mayores fracasos, según los pobladores. De acuerdo a informes remitidos a la Junta Municipal, el avance físico sería del 90%. Sin embargo, los vecinos contradicen esa versión y aseguran que el espacio está inconcluso y representa un foco de inseguridad.

El contrato inicial fue de G. 2.300 millones, de los cuales la Municipalidad aún adeuda más de G. 800 millones a la empresa constructora. Esta situación ha motivado reiterados reclamos en sesiones municipales, sin que hasta ahora se logre una solución definitiva.

Lea más: “Estamos podridos”: vecinos recuperaron plaza Naciones Unidas, cerrada por Nenecho

Testimonio de los vecinos

Lorenzo Argüello, residente de la zona, cuestionó la falta de voluntad política para destrabar el conflicto:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Hoy en día estamos sujetos a esta situación donde la municipalidad se compromete y no cumple. Todo lindo en la palada inicial, pero la obra final nunca llega. La empresa incluso está dispuesta a aceptar un plan de pago, pero no hay avances”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El vecino también denunció que la falta de iluminación convierte al predio en un lugar inseguro:

“Todos los días estamos con el Jesús en la boca porque no sabemos si alguien nos va a asaltar. Es totalmente oscuro, la inseguridad reina en nuestro país, más aún con tan poca iluminación”.

Reclamo a las autoridades

Los pobladores exigen que la Municipalidad de Asunción aclare la situación y logre un acuerdo con la empresa contratista para finalizar el proyecto. Mientras tanto, la plaza sigue clausurada y abandonada, generando malestar y desconfianza en la gestión actual.