Video: PMT que “apretó” a turistas, operaba pese a denuncias previas

Marcela Matto, la agente de tránsito de Asunción denunciada por turistas argentinos por un “apriete” durante el fin de semana, ya había sido denunciada anteriormente por tentativa de extorsión. La inspectora presta servicios en la Unidad N° 4, ubicada en Mariscal López y Madame Lynch.

El 12 de septiembre de este año, Matto había sido filmada en un procedimiento con similares características al ocurrido de los turistas. El caso fue reportado al director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Marcos Maidana.

Pese a este antecedente, la agente siguió operando y recién hoy, tras la viralización de la denuncia de los turistas, se elevó un informe preliminar para que Asuntos Jurídicos inicie un sumario contra ella, confirmó a ABC Cardinal el director de la PMT. Indicó que la agente fue temporalmente apartada del cargo y ya no hace procedimientos, ni siquiera en el área administrativa.

Maidana justificó la demora el inicio del sumario. Aseguró que en la primera denuncia no contaban aún con elementos sólidos, los que se sí se obtuvieron en en el caso más reciente.

Cazaban conductores en Santa Teresa

En septiembre, la misma agente de tránsito y otro funcionario detuvieron a la periodista Mabel Rehnfeldt en la esquina de Bernardino Caballero y avenida Santa Teresa, con el argumento de haber pasado, supuestamente, un semáforo en rojo. Según la denuncia, el otro agente se percató que se trataba de la comunicadora, por lo que intentó convencer a su compañera de suspender el procedimiento.

Rehnfeldt contó que ante su propia insistencia, los agentes le hicieron una boleta, aunque sin cumplir con requisitos mínimos, como la firma de un testigo, ni la hora en que se registró la supuesta infracción, dato que completaron solo cuando ella lo pidió.

Parte del procedimiento fue grabado en video por la periodista. En las imágenes se observa que la agente reclama que la ciudadana esté filmando el episodio que ocurría en la vía pública, alegando que es ilegal.

Rehnfeldt contó que intentó obtener las imágenes de circuito cerrado de una cámara que está instalada en la esquina, pero ni la Policía Nacional ni la Municipalidad se atribuyeron la propiedad de la misma.

Llovieron denuncias

Tras conocerse estos hechos, seguidores de ABC Cardinal denunciaron que también habían sido víctimas de similares extorsiones en las inmediaciones de la avenida Santa Teresa. Una ciudadana contó que la misma agente le sacó G. 200.000 a su hija, frente a una conocida confitería sobre la calle Dr. Guillermo Enciso Velloso.

Otra persona denunció que Marcela Matto y otro agente la retuvieron sin motivo en la misma zona. “Les filmé, se enojaron, les dije que me hagan la multa, que me iba a juicio si hacía falta. Solamente querían coima y estaban pescando”, escribió a ABC.

Otro denunciante dijo que agentes de la PMT le hicieron ir al banco a retirar dinero para pagarles en la misma zona, pero que cuando volvió con la plata, los agentes ya no estaban. Lectores enviaron varias fotografías de agentes de la PMT escondidos en la misma zona, en actitud de “pesca” de conductores.

La denuncia de los turistas

Este lunes se conoció el caso de dos turistas argentinos que fueron interceptados el sábado sobre la avenida San Martín casi Eusebio Lillo por la misma agente, Marcela Matto. Los turistas fueron retenidos también con la excusa de una supuesta infracción, tras lo cual, según los denunciantes, la funcionaria les pidió G. 600.000, bajo la amenaza de enviar el vehículo al “corralón”. Los extranjeros estuvieron a punto de pagar, pero fueron asistidos por un abogado que advirtió lo que sucedía.

Este episodio se dio pocos días después de que ABC publicara la denuncia de turistas brasileños que contaron que estaban siendo “desplumados” por agentes de la PMT en la zona hotelera de Aviadores del Chaco y Santa Teresa, a 2 kilómetros de donde ocurrió el nuevo hecho.

Tras la denuncia de los brasileños, el director de la PMT había dicho que dio instrucciones a los agentes para que se limiten a “guiar” a los turistas que cometan infracciones en la capital.

Esta mañana, Maidana pidió a la ciudadanía que haga sus denuncias al *916 y puso a disposición su número de teléfono, el 0985 862-744. Volvió a prometer que en breve contarán con un carnet con código QR para que los ciudadanos identifiquen a los agentes. También anuncio la adquisición de cámaras corporales (bodycam) con que los procedimientos quedarán registrados.