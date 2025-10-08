Padres denuncian a docente por presunto abandono de trabajo y piden la recuperación de rubros

Muchos alumnos de la Escuela Básica Nº 15339 Mboi Cuá, de la compañía Hugua Rey del distrito de General Elizardo Aquino, se quedaron sin docente hace más de tres meses. Los padres de familia esperan que los responsables del área de educación indígena de la zona solucionen el problema, que está perjudicando el aprendizaje de los niños.

La escuela está ubicada a 37 kilómetros del microcentro de la ciudad de Gral. Aquino y funciona desde el preescolar hasta el sexto grado, con 30 alumnos. Solamente los niños del nivel inicial cuentan con una docente; el resto está sin profesor desde hace tres meses, según la denuncia de la ACE.

El presidente de la ACE, Nino Benítez Montanía, subrayó que ya recurrieron a la supervisión de área con el objetivo de encontrar una respuesta favorable, pero que, aparentemente, el caso no fue comunicado a la Dirección Departamental de Educación.

Hace más de tres meses, los alumnos de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grados se quedaron sin docente por el abandono de trabajo de la profesora Emilce Colmán. La docente venía trabajando con la comunidad educativa desde la creación de la escuela, en el año 2000. Ahora solamente cuentan con la profesora del preescolar, indicó el dirigente.

Por otro lado, el dirigente y padre de familia manifestó que la profesora Emilce Colmán se dedica a su negocio particular en su domicilio, pero que sigue cobrando por los dos rubros que tenía en la escuela, donde se desempeñaba como educadora desde hace más de 24 años.

“Los padres de familia pedimos a las autoridades del Ministerio de Educación la recuperación de los rubros y la contratación de otros docentes de manera urgente para que los alumnos puedan completar el año lectivo y no sigan perdiendo clases por la falta de docente. Expresamos que ya no queremos que esta educadora entre a nuestra escuela, debido a su irresponsable actitud”, enfatizó.

Le impidieron ingresar al local educativo, asegura

Por su parte, la profesora Emilce Colmán negó que haya abandonado su trabajo y mucho menos a sus alumnos. Explicó que los propios padres de familia le prohibieron ingresar al predio de la escuela, por lo que no tuvo otra alternativa que recurrir a sus superiores, quienes le designaron como encargada de visitar a las comunidades indígenas de la zona, con los mismos rubros de la institución donde estuvo trabajando, refirió.

Se interiorizará del caso

La nueva directora de Educación Departamental, magíster Olga Servín, se comprometió a ponerse en contacto con la supervisión de la zona para interiorizarse del caso y buscar una solución al reclamo de la comunidad educativa.