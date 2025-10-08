Pasajeros exigen mayor frecuencia y calidad de buses

La frecuencia de los buses es uno de los grandes problemas que se debe solucionar en materia de transporte público. Los usuarios exigen que se mejore la calidad del servicio.

La falta de solución a la problemática del transporte público en Asunción y el área Metropolitana perjudica a los usuarios todos los días.

Esperar cerca de una hora, tener que viajar colgados en la estribera y tener que prever posibles desperfectos a la hora de calcular la hora de salir, son solo algunos de inconvenientes con los que deben lidiar los pasajeros.

Buses en mal estado que apeligran la vida de muchas personas siguen circulando por las calles de nuestro país, mientras los reclamos siguen sin ser atendidos.

Lea más: Transporte público: desesperanzados, pasajeros ruegan una mejora

“Estamos cansados de esta situación, pero no tenemos opción, el metrobús parecía ser una luz de esperanza, pero solo quedamos con la desilusión”, lamenta uno de los pasajeros que en la mañana de este miércoles aguardaba para subir a un bus.

Otro pasajero comentó que debe salir de su domicilio a las 05:00 para llegar a tiempo a su trabajo, en el microcentro capitalino, donde ingresa a las 07:00. “A veces no logro llegar a tiempo o tengo que pagar plataforma, el sistema de transporte no da más”, expresó.